“Occhio da cernia e piede da troll”: baratto al veleno tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli | La resa dei conti in TV

Scontro durissimo tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli. I termini che sono volati hanno acceso immediatamente il web!

In queste ore, è tornato in auge l’epico scontro a distanza tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli. Le due dive della televisione non se le sono mandate a dire e il popolo della rete si è diviso in chi tifa per la showgirl e in chi, al contrario, dà ragione alla giornalista.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro? Non ci resta che scoprirlo assieme!

Ormai si sa, quando si tratta di lanciarsi tacchi e frecciatine, né Valeria Marini, né tantomeno Selvaggia Lucarelli possono tirarsi indietro! Entrambe hanno infatti sempre dimostrato grande schiettezza, andando contro tutto e tutti pur di mantenere i rispettivi punti di vista. E, proprio in queste ore, uno scontro furioso tra le due è tornato viralissimo sui social ed elettrizzato gli italiani.

Le parole che sono volate sono state tutto fuorché delicate e, a detta di molti, ci sarebbe una vincitrice. Ma ecco dunque cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli e il suo commento pungente

Il popolo del web è tornato a parlare di una vecchia intervista di Valeria Marini a Belve, da Francesca Fagnani (risalente al 2022). Dopo aver raccontato alcuni aneddoti della sua vita, la giornalista le ricordò un commento pungente di Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti: “Selvaggia Lucarelli non è una sua estimatrice…”. Dopodiché, la Fagnani le lesse le parole in questione: “Questa donna passa una vita a convincerci del fatto che sia una bomba sexy, nonostante l’occhio da cernia e il piede da troll norvegese”. Inutile dire che il commento della giornalista non ha certamente entusiasmato la stellare showgirl.

La risposta della Marini, infatti, fu poi altrettanto epica e, ancora oggi, fa impazzire il popolo del web.

La risposta di Valeria Marini dopo le offese della giornalista

Dopo aver sottolineato che in realtà Selvaggia non è estimatrice di nessuno, Valeria ha replicato: “E lei invece cosa passa il tempo a fare? A parlare male delle donne? Si guardasse un po’ allo specchio”. Nonostante il sorriso stampato sul volto, a detta di molti Valeria ci sarebbe rimasta particolarmente male per il commento della Lucarelli. Fatto sta che la risposta della Marini fu apprezzata dagli italiani, e a detta di molti fu proprio lei a vincere nel pungente botta e risposta a distanza.

Insomma, lo scambio delle due dive è rimasto impresso nella mente degli italiani… e ci ha confermato con certezza una cosa: tra le due non scorre decisamente buon sangue!