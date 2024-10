Nuovo tonfo per Belen Rodriguez, l’avvistamento a Milano parla chiaro: “Lui sta cercando di…” | Il flirt sembra ormai giunto al capolinea

L’attenzione del popolo del web è sempre puntata su Belen Rodriguez e sulla sua vita privata: in molti si sono chiesti se il flirt con la sua nuova fiamma sia ancora in corso.

Belen Rodriguez fin da quando è approdata sul piccolo schermo ha sempre attirato l’attenzione dei fan, ma anche dei giornali di cronaca rosa. Il gossip con la sua vita ci va a nozze, in quanto la nota conduttrice e showgirl è sempre stata molto inquieta a livello sentimentale.

Ha un modo di fare che non segue gli schemi, per questo motivo gli occhi sono costantemente puntati su di lei. Si è costruita dal nulla, riuscendo a dimostrare a tutti il suo valore e la sua determinazione, e ha ottenuto il massimo dei voti sia con la sua professione di modella, che quella di conduttrice e ovviamente imprenditrice.

Se dal lato lavorativo nessuno la ferma, in quanto riesce sempre ad avere un piano B a disposizione, nel lato sentimentale la bella Belen è stata parecchio sfortunata. Purtroppo, le sue storie d’amore non le hanno regalato quel “vissero per sempre felici e contenti” che tanto sta cercando.

Dopo Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e Elio Lorenzoni, sono in molti ad interrogarsi sulla sua nuova fiamma. Sarà già finita tra di loro, oppure c’è ancora speranza?

Belen Rodriguez e la nuova vita a Milano

Per Belen Rodriguez questo 2024 sarà l’anno delle novità e delle svolte. Dopo una lunga pausa dalle scene, infatti, approderà molto presto sui canali di Discovery con ben due programmi, per la gioia dei suoi fan. Un’altra novità riguarda la sua nuova abitazione. Qualche giorno fa la Rodriguez ha virtualmente aperto le porte ai followers, per mostrar loro il suo nuovo attico nel capoluogo meneghino.

Si è trasferita qui con i suoi figli, dopo diversi lavori di ristrutturazione. Come si è visto negli scatti postati, la sua casa extra lussuosa presenta arredi impeccabili e uno stile decisamente chic. Per quanto riguarda il lato sentimentale, anche li c’è stata una svolta che, nel bene o nel male, ha indirizzato Belen verso un nuovo capitolo della sua vita.

Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma

Belen Rodriguez è come sempre sotto i riflettori, in quanto il popolo del web è sempre stato molto interessato alla sua vita privata, oltrepassando molto spesso quel limite che li ha fatti passare da followers a haters in pochi minuti. Grazie agli scatti postati dal settimanale Chi, abbiamo visto la bella conduttrice insieme ai suoi figli al parco. In molti si sono quindi chiesti se con la sua presunta nuova fiamma, cioè Angelo Galvano, sia ancora amore o se sia già finita. Di Angelo, infatti, nessuna traccia nelle foto.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il magazine di Alfonso Signorini: “Sembrerebbe che lui stia cercando di riavvicinarsi…“. Ma pare che tra i due ci sarebbe una “certa distanza, che lui sta cercando di colmare“. Ovviamente, questi sono solo rumors, in quanto nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato i pettegolezzi. Speriamo dunque che Belen, prima o poi, riesca a trovare quello che sta cercando per essere felice.