Nuovo scontro a fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: dopo l’esibizione l’ha sbriciolata davanti a tutti | Che smacco

Ennesimo scontro fra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli durante una puntata di Ballando con le Stelle. L’ha proprio sbriciolata!

Di una cosa possiamo essere certi: Selvaggia Lucarelli la dice sempre come la pensa, anche a costo di andare contro tutti quanti. In queste ore è avvenuto l’ennesimo scontro con Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, e le sue parole hanno fatto il giro del web.

Dopo l’esibizione della donna, la Lucarelli ha deciso di sbriciolarla davanti a tutti. Ma ecco cosa è accaduto.

Sia Selvaggia che Sonia sono due donne con dei caratteri molto forti e, per alcune cose, forse anche molto simili. Quest’anno la Bruganelli si è trovata per la prima volta ad essere giudicata, e non il contrario, all’interno di un programma. Questo deve averla messa sicuramente in difficoltà, soprattutto con Selvaggia Lucarelli.

Tra le due non scorre buon sangue e questo è ormai chiaro, ma in queste ore è caduta la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il litigio tra Sonia e Selvaggia a Ballando

Tra le due, già durante le prime puntate, era avvenuta qualche discussione abbastanza accesa. Selvaggia, ad esempio, dopo una sua esibizione le disse: “Sei una donna di grande personalità, ma sulla pista sparisce la personalità: non è una questione di come balli, non balli bene, ma va beh, ne abbiamo viste tante, ma diventi proprio piccola, sparisci”. A seguito di questa affermazione, Sonia si innervosì moltissimo e spiegò durante una puntata di La Vita in Diretta si era rotta una costola e per questo la sua esibizione non era stata delle migliori.

Da quel momento in poi, Selvaggia ha accusato la Bruganelli di fare la ‘vittima’ e, durante l’ultima puntata, ha deciso di sbriciolarla così.

#SelvaggiaLucarelli : ti guarda , entra , ti spegne , esci . #BallandoConLeStelle se non ora , alla prossima. Non sei più utile al game … pic.twitter.com/RkH3wrWPaL — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 3, 2024

La reazione della Lucarelli alla sua esibizione

Dopo l’esibizione di Sonia, Selvaggia si è riferita a lei così così: “Pensa di aver ballato bene, di essersi divertita, mettiamola così, e quindi chi sono io per ucciderle questa convinzione e questo sogno? Perché io dovrei svegliarla da questo sogno fantastico?”. La Lucarelli ha poi concluso: “Per cui fantastico, hai ballato bene!” Inutile dire che il pubblico in studio è scoppiato a ridere e ad applaudire.

Anche la stessa Sonia non è riuscita a trattenersi e, forse, per questa volta è riuscita a mettere da parte questa sua poca simpatia per la Lucarelli.