Nuove scintille tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la frecciatina sull’aspetto fisico spiazza i fan | Niente sconti all’ex

Ennesima tensione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questa volta sono volati direttamente arco e frecce sui social.

Come ben sappiamo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati una coppia che fatto sognare l’italiani per molti anni. Tuttavia, tra i due le cose non sono finite bene e la showgirl ha persino ammesso di aver passato un periodo di depressione a causa del ballerino.

Ad anni di distanza dalla rottura però, la tensione non è ancora scesa e, questa volta, non sono mancati alcuni commenti pungenti sull’aspetto fisico…

Stefano e Belen sono stati una delle coppie più iconiche della nostra Nazione, e la loro rottura è stata indubbiamente un duro colpo per i fan. Dal loro amore è nato anche l’ormai dodicenne Santiago, che attualmente si trova insieme alla mamma e alla sorella Luna Marì in vacanza al mare. I motivi della loro separazione non sono mai stati confermati al 100%, anche se la Rodriguez, tempo fa, raccontò di aver subito diversi tradimenti da De Martino.

Nonostante le loro strade si siano ormai definitivamente separate (e Stefano sia felicemente fidanzato con Caroline Tronelli), sembrerebbe che per uno dei due ci sia ancora dell’amaro in bocca.

Belen Rodriguez e i commenti sull’aspetto fisico

Fin dalla tenera età, il piccolo Santiago è sempre stato definito dai fan dei genitori come una vera e propria fotocopia del papà. Per anni, infatti, la showgirl ha ricevuto commenti di ogni genere e tipo, molti dei quali, spesso e volentieri, offensivi e di cattivo gusto. Belen, però, ha sempre preferito evitare l’argomento, sorvolando sui giudizi degli utenti del web.

Dopo dodici anni di silenzio, la Rodriguez ha deciso di tirare arco e frecce all’ormai ex compagno e di concedersi una piccola rivincita personale.

La rivincita personale della showgirl

Da diversi mesi, gli utenti si sono accorti del cambiamento estetico del giovane Santiago e in molti hanno visto una forte somiglianza con la donna e con il resto della famiglia Rodriguez (in particolar modo con il fratello Jeremias). Ed è proprio in risposta a uno di questi commenti che la showgirl ha deciso di rompere il silenzio dopo anni: “La ruota gira“.

Con queste tre semplici parole, Belen ha voluto sottolineare come, dopo tutti questi anni, Stefano non sia l’unico ad avere il merito per la bellezza di Santi.