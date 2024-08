‘Non vedo l’ora di mettermi in gioco’: l’ex tronista di Uomini e Donne torna in pista | Niente ritorno al GF per lui

Un noto ex tronista di Uomini e Donne torna finalmente in gioco. Questa volta però non lo vedremo come concorrente del GF.

Se d’estate il palinsesto televisivo non sembra in grado di intrattenerci abbastanza, l’inverno è sicuramente il periodo migliore per le trasmissioni, i reality e i talent amati dai telespettatori. In queste ore è divenuta virale una notizia che ha entusiasmato gli italiani. Un noto volto del programma Uomini e Donne farà il suo ritorno in un nuovo reality 2.0.

Ecco dunque di chi si tratta e quale sarà il programma che lo vedrà tra i protagonisti. In queste ore non si sta parlando d’altro!

Ad accompagnarci durante queste settimane ci sono sicuramente le Olimpiadi 2024 di Parigi che vedono gli sportivi di tutto il mondo gareggiare per accaparrarsi un posto sul podio. Anche Temptation Island è stato sicuramente in grado di intrattenerci durante l’afa di quest’estate, ma sappiamo benissimo che d’inverno ci attendono molti più programmi: Amici di Maria De Filippi, il Grande Fratello, Uomini e Donne, X-Factor, La Talpa e molti altri ancora.

Tra le novità che stanno interessando molti troviamo The Social Home, il nuovo programma 2.0 che vedrà come timoniere il mitico Alex Belli.

Il programma in cui vedremo l’ex tronista di Uomini e Donne

The Social Home è un nuovo reality ideato dall’attore Alex Belli che vedrà concorrenti VIP e Nip gareggiare tra di loro. Il format è super interessante, innovativo e si svolgerà interamente all’interno del web. Come riportato da Comingsoon.it, sono già diversi i nomi dei partecipanti che hanno entusiasmano tutto il mondo dei social: Gianluca Costantino, Gabriella Chieffo, Giulia Sara Salemi, Elga Enardu e Giuseppe Ferrara.

In queste ore, proprio sui social, un noto volto di Uomini e Donne ha confermato la sua partecipazione e i fan sono letteralmente impazziti.

Davide Donadei: uno dei concorrenti di The Social Home

Ebbene sì, un altro concorrente del reality tanto atteso è proprio il bell’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Il ragazzo ha confermato la cosa sul proprio profilo Instagram, dove ha scritto: “Ciao a tutti sono Davide Donadei e mi conoscete sicuramente per il mio trascorso televisivo.” L’ex tronista aveva in passato partecipato anche come concorrente dentro la casa del Grande Fratello. “Non vedo l’ora di mettermi in gioco, ci divertiremo tantissimo. Sono uno sportivo e amo le sfide quindi occhio..” ha poi aggiunto.

Non ci resta quindi che vedere come si comporterà Davide Donadei all’interno del nuovo reality The Social Home. Altro che Grande Fratello questa volta!