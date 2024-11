“Non sono una badante”: Elenoire Casalegno senza filtri, a 50 anni confessa la verità sul suo compagno di vita

Elenoire Casalegno a 50 anni ha le idee molto chiare in amore e rivela come dovrebbe essere il suo uomo ideale, confermando che lei non deve fare da badante a nessuno.

È una conduttrice molto nota la bella Elenoire Casalegno, la quale fa compagnia al suo grande pubblico da diversi anni, per non parlare della sua presenza assidua sui social insieme all’amica Samantha De Grenet.

Le due amiche mettono in scena diversi siparietti che tanto piacciono ai loro followers. Nel mentre Elenoire l’abbiamo vista di recente come inviata all’Isola dei famosi, l’edizione un po’ sfortunata di Vladimir Luxuria.

Secondo Il Messaggero, tra l’altro, la Casalegno potrebbe anche diventare conduttrice durante la prossima edizione, anche se come ha rivelato lei stessa: “Non confermo, ma ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente”.

La conduttrice ha le idee molto chiare, non solo sul lavoro ma anche in amore, rivelando come dovrebbe essere il suo uomo ideale. Non ha problemi a parlarne, anche perché ha rivelato una novità che è stata appresa con entusiasmo dai suoi seguaci.

Elenoire Casalegno e la sua vita privata

Elenoire Casalegno ha vissuto alti e bassi, non solo nel campo lavorativo ma anche sentimentale, in quanto non è facile trovare quell’amore puro che si vede nei film romantici. A ogni modo, una delle sue storie sicuramente più famose è quella con DJ Ringo, dal quale ha avuto sua figlia Swami, con la quale ha un rapporto molto forte.

Recentemente, la Casalegno ha voluto rilasciare una confessione sulla sua vita sentimentale che ha lasciato tutti quanti senza parole. A Monica Setta, al suo programma, Storie di donne al bivio, ha rivelato: “Ho avuto un amore tossico, una relazione con un narcisista patologico e ne sono uscita...”. Se non altro, ora ha decisamente alzato il tiro…

Un nuovo amore per Elenoire

Sempre durante quella chiacchierata con Monica Setta a Storie di donne al bivio, Elenoire Casalegno ha inoltre confermato la sua nuova storia d’amore con Matteo, del quale ha rivelato: “Pensavo di restare sola, e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione…”, definendolo come una “persona perbene, positiva, solare”. Secondo Dagospia, il suo ragazzo sarebbe Matteo Pandini, capo ufficio stampa e portavoce del Vicepremier Matteo Salvini e super tifoso dell’Inter, come la Casalegno.

Elenoire appare molto felice in questo momento, per questo sono ritornate alla mente le sue parole rilasciate al settimanale Chi in merito a come dovrebbe essere il suo uomo ideale: “Un uomo veloce, uno a cui non devo spiegare nulla: non sono una traduttrice, non una badante e non sono la sua mamma“. Chissà se ha trovato tutto questo nella sua nuova fiamma…