“Non sono un padre modello…”: Luca Barbareschi vuota il sacco sui propri figli | Dopo il flop dello show ammette il suo rimorso

Luca Barbareschi dopo tanti anni si confessa a cuore aperto, rivelando una sorprendente verità in merito al legame con i suoi figli e i fan restano senza parole.

Non è sicuramente un novellino Luca Barbareschi, il quale ha accumulato un’esperienza dopo l’altra nel campo dello spettacolo fin dalla fine degli anni ’70. Ha lavorato in diversi settori, dal cinema, alla televisione fino al teatro, arrivando perfino alla politica.

Per questo non stupisce che sia un attore, un conduttore, un regista teatrale e anche un ex parlamentare. Nel corso della sua carriera ha vissuto alti e bassi, sia a livello lavorativo che personale, e nonostante tutto, sono molti i fan che continuano a seguirlo con affetto.

Questa stima la stiamo vedendo anche durante le sue performance a Ballando con le stelle, dove sta dimostrando a tutti di avere anche una vena da ballerino. Al pubblico le sue coreografie insieme ad Alessandra Tripoli piacciono molto e non stupisce il fatto che Barbareschi si senta ancora un ragazzino, nonostante i suoi 68 anni.

Ed è proprio in questo contesto euforico che il noto conduttore si è lasciato andare a confidenze inedite sulla sua vita privata. Ecco cosa ha rivelato in merito al rapporto con i suoi figli.

Le parole sincere rilasciate da Luca Barbareschi

Luca Barbareschi sta attirando l’attenzione in questo periodo per diversi aspetti. Passiamo infatti dal suo ruolo di ballerino a Ballando con le stelle, arrivando poi al lato lavorativo e privato. In merito al contesto professionale, i fan sono rimasti stupiti della chiusura anticipata dell’inedito programma Rai Se mi lasci non vale, la cui trama è stata definita da molti sui social come una copiatura di Temptation Island di Filippo Bisciglia.

La Rai ha sempre rispedito al mittente queste accuse, rivelando che il reality fosse completamente diverso da quello mandato in onda dalla rivale Mediaset. Nonostante tutto, l’emittente statale ha deciso di chiudere in anticipo lo show per i bassi ascolti. A tal proposito, Barbareschi non si è detto dispiaciuto: “Se sono dispiaciuto per la chiusura anticipata del programma? No, perché non mi piaceva, non ero contento…“, rivelando di non sapere cosa arriverà al posto del programma sul palinsesto.

Il rapporto di Luca con i suoi figli

Come hanno riportato da Leggo, Luca Barbareschi si è lasciato andare a una profonda rivelazione in merito alla sua vita privata; cosa non scontata, visto che il conduttore è sempre stato molto riservato. A ogni modo, ha rivelato di non essere sempre stato presente nella vita dei suoi 6 figli, in quanto il suo lavoro l’ha portato spesso via da casa.

Nonostante tutto però, ha poi proseguito rivelando: “Forse non sono stato un papà modello, ma i miei figli devono sapere che li amo sopra ogni cosa…“, ribadendo poi che tutto quello che ha fatto nella vita, è stato fatto per loro. Inclusi i tentativi di responsabilizzarli precocemente, in modo da renderli autonomi.