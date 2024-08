“Non siamo mai andati d’accordo”: l’ex gieffina non ne fa più mistero | A poche settimane dal GF parla senza freni

A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello, l’ex concorrente ha rivelato una dura verità. Ha parlato senza alcun freno.

Tra qualche settimana comincerà il reality più amato dagli italiani: il Grande Fratello. Alfonso Signorini è già carico e in queste ore si sta vociferando già qualche ipotetico nome. Ad aver attirato l’attenzione di molti, è stato però il commento di un ex gieffina che ha rivelato una dura verità. Si è tolta qualsiasi freno e ha svelato di non essere mai andata d’accordo con una persona in particolar modo.

Ecco però di chi si tratta e qual è stato il commento che è divenuto immediatamente virale sui social.

Tutti quanti amiamo e seguiamo appassionatamente il Grande Fratello, una trasmissione che ci accompagna ormai da diversi anni all’interno del piccolo schermo. Nel tempo abbiamo visto concorrenti interessanti, che hanno creato varie dinamiche dentro la casa più spiata d’Italia. La scorsa edizione i protagonisti della trasmissione sono stati Mirko e Perla. La coppia uscita da Temptation Island ha poi cercato chiarimento all’interno del reality, per tornare poi insieme più felici che mai.

Nelle ultime settimane la coppia ha però annunciato di aver rotto dopo un bellissimo periodo vissuto assieme.

Le parole dell’ex gieffina

Un’altra protagonista indiscussa del programma è stata sicuramente la showgirl Nathalie Caldonazzo. La donna aveva dimostrato di essere un carattere forte e che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Durante una sua recente intervista con Novella 2000, la Caldonazzo ha parlato di qualche dettaglio della sua vita che in pochi si sarebbero potuti immaginare. La donna ha raccontato della sua terribile esperienza con l’anoressia e di come anche sua figlia Mia, in passato, fu risucchiata dalla malattia.

Sempre durante questa intervista, Nathalie ha parlato anche del suo rapporto con l’ormai ex marito Riccardo Sangiuliano.

Il suo rapporto con l’ex compagno

La 55enne in passato stette con Riccardo Sangiuliano, il quale adesso è felicemente accompagnato con Claudia Gerini. La Caldonazzo ha spiegato: “Col padre di mia figlia rapporti inesistenti, non siamo mai andati d’accordo” e la cosa ha lasciato i fan senza parole. “Se ci soffro? Beh, è normale. Condividiamo una figlia, avrei preferito che tra di noi ci fosse almeno un dialogo. Non siamo mai andati d’accordo” ha poi aggiunto la showgirl.

Delle parole sicuramente molto pesanti che in pochi si sarebbero potuti immaginare da Nathalie Caldonazzo, una donna con la d maiuscola e dalla corazza molto forte.