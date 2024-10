“Non sei proprio il mio tipo”: Stefano De Martino sgancia il due di picche in diretta, imbarazzo totale nello studio di Affari tuoi

Stefano De Martino ha rivelato in diretta ad Affari tuoi quello che pensava, e con quel due di picche ha lasciato tutti quanti senza parole.

È sulla cresta dell’onda Stefano De Martino, il quale ad Affari tuoi sta facendo faville. Ha un modo di fare che riesce a mettere a proprio agio tutti, e poi è simpatico, dote molto apprezzata dal suo pubblico, il quale sta iniziando ad accettare e soprattutto ad abituarsi alla presenza del conduttore napoletano.

Non era facile per l’ex marito di Belen ottenere tutto questo affetto, anche perché deve combattere ogni giorno con il fantasma di Amadeus, il quale è e resterà per sempre un fuoriclasse della conduzione.

Se c’era qualcuno che poteva comunque gestire la sua eredità era sicuramente l’ex ballerino, il quale è entrato in punta di piedi e a poco a poco ha guadagnato la fiducia del pubblico. Per il momento pare che la lotta tra Stefano e Ama si stia concludendo sempre con la vittoria del primo, ma c’è anche da dire che in questo caso la bravura dei conduttori non risulta determinante ai fini dello share.

Semplicemente, il pubblico è abitudinario, e per chi è sempre stato avvezzo a guardare la rete ammiraglia Rai non viene sicuramente in automatico spostarsi su un altro canale. Soltanto il tempo decreterà chi sia il vero re della fascia preserale. Per il momento l’attenzione è focalizzata su De Martino, soprattutto dopo l’episodio del due di picche in diretta. Che cosa sarà successo?

I pacchi fanno commuovere Stefano De Martino

Stefano De Martino sa sempre quando è il momento di scherzare e quando bisogna stare seri; ad Affari tuoi sta dimostrando una forte empatia verso i suoi concorrenti, per i quali tifa sempre a discapito del “dottore”. Oltre all’episodio di cui vi parleremo a breve, ha colpito molto un particolare percorso di un concorrente, che accompagnato dalla mamma ha vinto 100mila euro, scegliendo un numero particolare.

Ha scelto il pacco n.11 e secondo la famiglia a indirizzarli sarebbe stata la sorella del giovane, morta purtroppo di leucemia anni prima. Il giorno 11 è stato il momento in cui il fratello ha provato a salvarla, donandole il suo midollo, purtroppo con esito negativo, in quanto la ragazza non c’è l’ha fatta ugualmente. A ogni modo è stato un momento di forte commozione e tutti quanti avevano gli occhi lucidi dopo la spiegazione del concorrente, Stefano incluso.

Attenzione ai doppi sensi

Di argomento sicuramente più leggero è il tema di questo paragrafo, in quanto è stata una puntata di Affari tuoi ricca di doppi sensi, quella a cui abbiamo assistito qualche sera fa. In pratica, il concorrente, dopo aver rifiutato diverse proposte del dottore, se n’è uscito con questa frase: “Stefano io ho voglia…“, riferendosi al fatto di voler tentare ad andare avanti con il gioco. In maniera goliardica, Stefano De Martino gli ha risposto: “Hai voglia? Devi dirlo a lei, mica a me. Che vuoi da me? D’Artagnan, lo capisco, sono diciotto puntate, siamo entrati in confidenza… ma non sei proprio il mio tipo!“.

Naturalmente lo studio è scoppiato in una risata fragorosa, in quanto è impossibile resistere alla simpatia del conduttore. Tra una risata e l’altra, alla fine il concorrente si è portato a casa 44mila euro. Alla fine ridere fa sempre bene, non pensate?