“Non oso pronunciarmi”: Ilary Blasi nuovamente nel mirino | Questa volta la collega non gliele manda a dire

La conduttrice Ilary Blasi è tornata nel mirino. Questa volta è stata una collega a non mandargliele a dire. Ecco però cosa è successo!

Tutti i telespettatori italiani non possono non amare Ilary Blasi, la conduttrice romana con il sorriso sempre stampato sul volto. In queste ore la donna è tornata per l’ennesima volta nel mirino, ma questa volta non c’entra niente il suo ex marito Francesco Totti. Ad averla “presa di mira” è stata piuttosto una sua collega che ha rilasciato un commento alquanto pungente.

Ecco però che cosa è accaduto e cosa deve aver fatto la Blasi per far innervosire così un noto volto dello spettacolo.

La Blasi è sicuramente una delle colonne portanti della nostra televisione che, da diversi anni a questa parte, ci tiene compagnia l’interno del piccolo schermo. La donna ha condotto varie trasmissioni tra cui l’Isola dei Famosi, le Iene e il Grande Fratello VIP. Attraverso la sua spiccata ironia e il suo sorriso sempre stampato sul volto, la romana è entrata da sempre nel cuore dei telespettatori italiani.

In queste ore le donne è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa di un commento fatto da una propria collega.

Ilary Blasi e il suo successo con Battiti Live

Anche quest’estate la donna è tornata a farci compagnia all’interno del palinsesto televisivo italiano con la sua conduzione di Battiti Live. Al suo fianco, quest’anno, c’era Alvin, il quale l’aveva accompagnata anche durante la sua esperienza con l’Isola dei Famoso. I due sono stati sensazionali e la trasmissione ha ottenuto importantissimi numeri di ascolto e share.

Mediaset ha deciso quindi di optare per la romana, scartando piuttosto Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che in passato hanno condotto Battiti Live.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

La bellissima calabrese, durante una sua recente intervista per Novella 2000, ha deciso di dire due parole in merito alla scelta fatta da Mediaset: “Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia; quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo.” Insomma, sembrerebbe che Elisabetta abbia un po’ il dente avvelenato e che non gli sia andata troppo giù questa sostituzione con Ilary Blasi. I fan della donna le hanno dato ragione e hanno compreso il suo poterci essere rimasta male.

Ma d’altronde Ilary Blasi cos’altro avrebbe potuto fare? Rinunciare a Battiti Live sarebbe stata una follia!