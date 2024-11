“Non mi era mai successo di ingrassare…”: Antonella Fiordelisi si sfoga sui social, ma l’ammissione scatena un vero tsunami | La foto in tutina scatena una guerra

Antonella Fiordelisi e l’assurdo sfogo sui social. L’ammissione ha scatenato una guerra senza precedenti, ma ecco perché.

L’ex schermitrice Antonella Fiordelisi ha scatenato una polemica senza precedenti sui social. La sua ammissione ha creato una vera e propria guerra, e la foto in tutina non è certamente passata inosservata agli utenti.

Ma cosa è accaduto? E perché l’ex gieffina ha fatto arrabbiare una grossa fetta di italiani? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una vera e propria bomba ad orologeria. La ragazza ha dato modo di dimostrare il suo carattere durante le varie trasmissioni in cui ha partecipato, in primis il GF, e oggi conta migliaia di followers sui social. Grazie alla sua personalità è diventata l’idolo di molti, i quali ascoltano quotidianamente i suoi consigli sui social.

Purtroppo, però, proprio in queste ore la ragazza ha fatto arrabbiare una generosa porzione del web, a seguito di una foto pubblicata su Instagram.

Antonella Fiordelisi e la sua affermazione ‘di troppo’

Durante il sue percorso dentro la casa del Grande Fratello, Antonella ha spesso dimostrato di non pensare troppo a quello che dice. La ragazza è stata infatti spesso criticata per la sua impulsività e, nonostante la sua esperienza dentro il reality, sembrerebbe che Antonella non abbia ancora imparato a gestire le sue esternazioni. Proprio in queste ore, infatti, la Fiordelisi ha pubblicato una storia su Instagram dove mostrava una tutina nera indossata con su scritto: “Non mi era mai successo di ingrassare a tal punto di non poter più mettere le tutine aderenti”.

Inutile dire che questa affermazione ha offeso parecchie persone, e qualcuno ha commentato così la vicenda sui social.

mi dispiace ma questo è un messaggio pericolosissimo pic.twitter.com/smhsGrjrtW — ValeKoala 2.0 🐨🐉🐍 (@ValeKoala2) November 3, 2024

La guerra di commenti contro la ragazza

Nonostante dopo abbia aggiunto: “Sarà successo a tutte, non vi preoccupate: siamo bellissime lo stesso”, agli utenti del web non è assolutamente piaciuto il precedente incipit. Qualcuno su X ha infatti scritto: “Mi dispiace ma questo è un messaggio pericolosissimo”. Si è quindi creata una vera e propria guerra di commenti, visto che qualcuno ha cominciato a difenderla. Sembrerebbe infatti che la Fiordelisi abbia voluto dimostrare come non sia necessario essere magri per indossare una tutina aderente e, dunque, il suo sia stato un bellissimo messaggio.

E tu invece cosa ne pensi? Credi che Antonella abbia sbagliato con questa storia Instagram o, in realtà, sia stata d’aiuto per qualcuno?