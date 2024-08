“Non è una giornalista”: Diletta Leotta nel mirino di una ‘collega’ | Questa volta non c’entra La Talpa

Diletta Leotta è stata accusata di non essere una giornalista da una sua collega. Le parole hanno spiazzato tutti quanti.

Diletta Leotta è tornata al centro dell’attenzione per una dura critica ricevuta da una propria collega. Nelle ultime settimane si è sentito parlare più e più volte della donna per la sua prossima condizione ne La Talpa. Tuttavia questa volta non c’entra in alcun modo il reality, ma piuttosto un’affermazione di una nota giornalista. Ecco dunque che cosa è accaduto e perché non si sta parlando d’altro.

La Leotta è una donna con la d maiuscola che negli ultimi anni è riuscita a diventare sempre di più un volto conosciuto del piccolo schermo.

Data la sua indiscutibile bellezza, la conduttrice ha però sempre ricevuto moltissime critiche dalle persone. In diversi l’hanno sempre accusata di essere in televisione per meriti non suoi e che in fin dei conti la sua carriera non sarebbe mai decollata se non fosse stato per il suo bel faccino. Diletta ha però sempre cercato di non rispondere a queste dure critiche e di dimostrare a tutti il suo talento.

Nonostante ciò qualcuno sembra non essere ancora pienamente convinto dalla Leotta. Ecco chi.

Diletta Leotta sbarca in Mediaset e volano già critiche

Quest’inverno sarà sicuramente più impegnativo per la bellissima Diletta Leotta. Oltre a continuare a lavorare per DAZN, la donna è stata confermata come conduttrice del reality La Talpa su Mediaset. Nonostante quindi qualcuno sperasse in un ritorno di Paola Perego, questa volta la conduttrice sportiva ha avuto la meglio.

In passato però, a prescindere dalla sua presenza all’interno della trasmissione, la donna ha ricevuto delle pesanti critiche da una collega: Paola Ferrari.

Le parole di Paola Ferrari sulla conduttrice

Qualche mese fa Paola Ferrari fece un intervento all’interno della trasmissione Un Giorno da Pecora che soltanto i più attenti si ricorderanno. La giornalista era stata da poco definita come una ‘rosicona’ da Melissa Satta all’interno del programma Belve e la cosa non le era andata decisamente giù. Alla domanda su cosa ne pensasse della Leotta, Paola aveva dunque risposto così: “Senza voler essere poco carina, non sono giornaliste ma splendide showgirl.. Se io dico che uno è avvocato e invece è un segretario non è la stessa cosa.” Bisogna però sottolineare che la Ferrari disse tali affermazioni ormai diverso tempo fa, probabilmente dettate dalla rabbia.

Chissà cosa ne penserà adesso della Leotta su Mediaset e se, proprio come allora, ritiene che si tratta di un’ingiustizia!