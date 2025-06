“Non è stato leale”: nuova mazzata per Alfonso Signorini, la frecciatona colpisce e affonda | Da lei non se lo sarebbe ai aspettato

Alfonso Signorini e le pesanti accuse ricevute proprio in queste ore. L’ex concorrente non ha avuto peli sulla lingua.

In queste ore, il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Le pesanti accuse dell’ex concorrente nei suoi confronti. Inutile dire che le parole sono poi immediatamente divenute virali sui social e in queste ore non sta parlando praticamente d’altro.

Ma ecco cosa è accaduto, e perché il timoniere del reality show è finito sulla bocca di tutti i telespettatori.

Questa edizione del Grande Fratello è stata particolarmente discussa e chiacchierata. I vari concorrenti hanno infatti scatenato alcune diatribe, molte delle quali abbastanza accese (come quella tra Jessica e Helena, che ha visto volare addirittura un bollitore!). Nonostante la trasmissione si sia conclusa ormai da qualche mese, inoltre, stavolta è stato il conduttore a finire nuovamente al centro delle polemiche.

A risollevare il polverone è stata infatti un’ex concorrente di quest’anno, che non avrebbe apprezzato minimamente le scelte fatte dagli autori e dallo stesso Alfonso Signorini.

Le polemiche di Ilaria Galassi di queste ore

Ilaria Galassi è stata una delle ragazze di Non è la Rai che hanno partecipato a questa edizione. La donna, durante il suo percorso, ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Ospite del programma radiofonico Non succederà più, l’ex showgirl ha ovviamente parlato anche del Grande Fratello. Come riportato da Isa&Chia, la donna avrebbe ammesso: “Sono cambiate troppe cose, anche le regole hanno cambiato: chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo“.

La Galassi non ha dunque apprezzato la scelta di far rientrare alcuni concorrenti eliminati, soprattutto perché tale eventualità non era stato prevista nel contratto. Dopodiché, la donna ha deciso di tirare una frecciatina anche ad Alfonso Signorini.

La frecciatina velenosa ad Alfonso Signorini

Tra non molto la Non è la Rai si sposerà e, in merito a questo, lo speaker le ha chiesto se inviterà anche Alfonso Signorini. A questo punto, con tutta la schiettezza che la contraddistingue, la Galassi ha risposto: “Secondo me non verrebbe, perché io sono stata un po’ nell’ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, non per altro“. A detta dell’ex concorrente, dunque, Signorini avrebbe avuto qualche preferenza per chi, al contrario suo, ha fatto un po’ di show durante i mesi di reality.

Insomma, Ilaria Galassi non le ha mandate a dire e il conduttore Alfonso Signorini ha ricevuto sicuramente un carico da novanta! Risponderà mai a queste frecciatine?