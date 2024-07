Non è la Rai, ex stellina del programma lancia un’accusa infamante: “Mi ha corcato di botte” | Rissa allucinante con la top model

L’ex stellina del famoso programma Non è la Rai, dopo anni rilascia una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, in quanto è stata coinvolta in una rissa con una nota top model. Ecco che cosa ha raccontato.

Non è la Rai è uno di quei programmi che resterà per sempre nella storia della televisione degli anni ’90, in quanto Gianni Boncompagni fece “bingo” con questa idea. Probabilmente, oggigiorno uno show del genere non potrebbe mai prendere piede.

Ma si sa, a ogni epoca il suo. Adesso magari non avrebbe fatto successo, ma all’epoca fu un record di ascolti, tutti ne parlavano; gli adolescenti dopo scuola accendevano subito la televisione per guardare le mitiche ragazze di Non è la Rai.

Molti volti attualmente noti hanno fatto la gavetta proprio su quel set: per farvi qualche esempio, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo, Miriana Trevisan, Ilaria Galassi e molte altre ancora. Tutte ebbero visibilità in quel periodo, poi alcune ce l’hanno fatta a proseguire, mentre altre porteranno per sempre quel ricordo nel cuore.

Ed è proprio di ricordi che parleremo oggi, in quanto un’ex stellina del noto programma dopo tanti anni ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente. Ecco chi è che l’ha picchiata: si tratta di una top model molto famosa.

Non è la Rai: il noto spot dell’ex stellina del programma

L’ex stellina che partecipò quando era solo una ragazzina a Non è la Rai, oggi ovviamente è una donna molto famosa di 54 anni. La sua carriera iniziò nel 1989, quando girò un noto spot che la rese iconica, in quanto in quegli anni tutti ripetevano il suo slogan: “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?“. Le nuove generazioni non immaginano il successo che quel breve spot ottenne, soprattutto sugli allora adolescenti, che ripetevano il noto spot ai rispettivi partner a ogni occasione utile.

In seguito, l’attuale attrice, regista ed ex modella fu ingaggiata da Gianni Boncompagni per diventare una delle note ragazze dello show. Come raccontò lei stessa però, sul set ci rimase soltanto pochi mesi: “A un certo momento dovevo mettermi a ballare in costume tra le bolle di sapone. Addirittura avevo dovuto fare una specie di spogliarello per cui prima avevo bevuto due bottiglie di vodka per vincere la vergogna. Insomma, non era quello che volevo…”. Di chi si tratta, e da chi sarebbe stata picchiata?

La dichiarazione di Yvonne Sciò su Naomi Campbell

L’ex stellina del programma di Non è la Rai, la famosa Yvonne Sciò, a distanza di anni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al litigio avuto con l’iconica supermodella Naomi Campbell. Secondo l’attrice infatti: “Più che rissa diciamo che è lei che mi ha corcato di botte. Se l’aveva fatta infuriare il mio vestito identico al suo? Macché, lei è alta due metri. Ancora oggi non mi spiego il perché. Parlavamo e a un certo punto mi ha aggredito…“, ha rivelato a La Repubblica.

Di tutt’altro genere invece, la rivelazione sul sex symbol Brad Pitt, il quale, a detta della Sciò, la corteggiò in passato: “Era talmente bello e talmente gentile che credevo parlasse con qualcun altro…non gli ho mai lasciato il numero e non ho mai accettato. Se mi sono pentita? Eh sì. Magari ci cascasse!“. Chissà se le due star risponderanno…