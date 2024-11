“Non ci vedremo più”: annuncio a Uomini e Donne | Dopo 1000 giorni in onda lascia (per sempre) lo studio

Addio inaspettato a Uomini e Donne. Dopo tutti questi anni lascia lo studio e saluta in lacrime Maria De Filippi.

Tempo di addii a Uomini e Donne. Le ultime puntate del dating show pomeridiano di Canale 5 sono state alquanto movimentate.

A tenere banco sono diverse storie. La new entry nel parterre Mario Cusitore, che nella scorsa edizione ha corteggiato la tronista Ida Platano, sta facendo strage di cuori.

Tra Margherita e Morena il bel napoletano si è destreggiato a modo suo, provando a instaurare una relazione. Per poi troncare con entrambe, dopo averle conosciute nell’intimità.

Le dame ovviamente hanno espresso il loro disappunto, ma mentre Margherita ha provato a voltare pagina, seppur tornando sull’argomento ogni tanto, Morena non si fa capace. In tutte queste chiacchiere è giunto inaspettatamente l’addio di un volto storico.

Addio a Uomini e Donne

A Uomini e Donne si fa tanta polemica ma si parla anche di amore. Come la nuova frequentazione della dama storica Gemma Galgani con l’italoamericano Fabio Cannone. Vissuto in Canada per tantissimi anni, l’uomo è riuscito a conquistare in poco tempo le simpatie del pubblico, tra balli e sorrisi. Dopo una iniziale titubanza della torinese la frequentazione va avanti anche se senza baci, al momento. L’uomo infatti sostiene di aspettare che il cuore batta prima di fare il grande passo. Riuscirà a portare via finalmente Gemma dallo studio?

Nel frattempo i telespettatori si sono accorti di alcune assenze. Nel parterre mancano almeno due personaggi storici. Parliamo di Aurora Tropea e Armando Incarnato. Quest’ultimo aveva già espresso la sua difficoltà emotiva per problemi personali, e non è stata una grande sorpresa non vederlo più. La donna invece è scomparsa da un momento all’altro. Come mai questo addio?

Nessun ritorno in studio

L’assenza di Aurora non è passata inosservata, ma i motivi dell’addio non sono stati chiariti. Sul suo profilo la donna ha scritto, rispondendo ad un commento: “Stop… in pausa o punizione?“. Non sappiamo ancora cosa sia successo. Sappiamo invece i motivi dell’altro addio che è avvenuto in una delle ultime puntate. Marcello Messina ha lasciato lo studio assieme alla sua nuova fiamma Giada, tra lacrime e discorsi di commozione.

Maria De Filippi ha chiesto all’uomo “Non ci vedremo più, giusto?” ricordandogli, a quanto pare, una promessa. Non è la prima volta infatti che Marcello lascia lo studio con una donna professandosi innamorato, per poi tornare. L’augurio di tutti è che stavolta tutto vada per il meglio.