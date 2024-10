“Noiosa, respingente”: la serie su Mike Bongiorno lascia a bocca secca il pubblico Rai | Stroncata la rievocazione del mitico conduttore

Dopo aver udito quelle parole in merito alla serie Rai su Mike Bongiorno, i fan sono rimasti interdetti. Davvero la rievocazione del conduttore è considerata “noiosa”?

Mike Bongiorno è uno di quei conduttori italiani che non morirà mai dal ricordo del suo fedele pubblico, il quale lo incoronerà sempre come il re dell’intrattenimento e dei quiz televisivi. Con il suo “Allegria!” ha segnato un’era, e al contempo ha lasciato un vuoto incolmabile dopo la sua morte.

Con quelle sue battute dirette e pungenti, e con quel suo humor spesso definito “all’inglese“, Mike ha sempre portato un sorriso nelle case degli italiani… la signora Longari insegna.

Per questo motivo non stupisce che nel centenario della sua nascita sia uscita la miniserie commemorativa del grande conduttore, che rievoca i punti cardine della sua vita e della sua carriera. La messa in onda ha però diviso l’opinione pubblica, con chi l’ha adorata e chi meno.

Ecco perché quel commento espresso, in cui la serie Rai su Mike Bongiorno è stata definita come “noiosa, respingente“, ha generato un dibattito molto acceso in rete. Ecco che cos’è successo.

La fiction Rai, Mike

Questa fiction di due puntate, andata in onda il 21 e il 22 ottobre, ha mostrato la vita del grande conduttore, interpretato da Claudio Gioè da adulto, e da Elia Nuzzolo da ragazzo.

Basato sul libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso conduttore in collaborazione con il figlio Nicolò, questa miniserie ha diviso l’opinione pubblica. In un dibattito che si rispetti è giusto riportare sia il pensiero negativo che quello positivo dell’argomento. E, sebbene molti abbiano apprezzato il tono introspettivo dell’opera televisiva, alcuni spettatori hanno ravvisato l’assenza di toni leggeri e scanzonati, tipici dell’immagine pubblica del conduttore. La critica più frequente è la mancanza di accenno a quell’epico fuori onda con Antonella Elia.

“La serie #Mike? Noiosa. Sin dalla fotografia: su raiplay continuavo ad alzare la luminosità, pensando che il mio computer avesse un problema. Invece, era proprio buia. Purtroppo, non ci ho rivisto il conduttore dell’allegria e dei fior di milioni x sf0ttere lo sponsor” #tvtalk pic.twitter.com/6hzjU8vb8F — GraceSomehow (@LaSambruna) October 27, 2024

Il responso negativo in merito alla miniserie sul noto conduttore

Dopo avervi riportato una recensione positiva in merito a Mike, la miniserie della Rai, ve ne riportiamo una negativa, rilasciata dalla giornalista del Corriere della Sera Grazia Sambruna, che spazia tra giornalismo online e radio, fino ai programmi nel palinsesto Rai e Mediaset. A tal proposito appunto, ospite al programma Tv Talk, Sambruna ha divulgato la sua opinione in merito alla fiction.

L’ha definita: “noiosa, respingente“, spiegando poi: “La serie #Mike? Noiosa. Sin dalla fotografia: su Raiplay continuavo ad alzare la luminosità, pensando che il mio computer avesse un problema. Invece, era proprio buia…”. Per poi concludere: “Purtroppo, non ci ho rivisto il conduttore dell’allegria e dei fior di milioni per sfottere lo sponsor“, in riferimento proprio alla bagarre tra Mike e Antonella Elia, ritenuta una delle pietre miliari del trash moderno. Dopo aver letto e udito i vari commenti in merito a Mike, voi cosa ne pensate di questa miniserie, invece?