Noemi Bocchi tira dritto sulle corna e si riprende il suo Francesco: dopo le rivelazioni piccanti della Kim Kardashian italiana, la coppia torna più forte di prima

È caos nella vita privata di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo le voci di quel presunto tradimento tra Francesco e la Kim Kardashian italiana, la donna si riprende il “suo” uomo.

Il nome di Francesco Totti da diverso tempo a questa parte è spesso al centro dei riflettori, ma per motivi diversi rispetto al passato. Se lo ricordate fin dal suo esordio con la Roma in veste di Capitano, “Er Pupone” veniva spesso citato per i suoi goal perfetti.

Era impossibile non restare meravigliati per il suo gioco fluido e sempre diretto: “er cucchiaio” insegna. Inoltre, il suo nome era sulla bocca di tutti per quella vita apparentemente perfetta con Ilary Blasi, con la quale ha messo al mondo i suoi tre figli.

Purtroppo però, come capita spesso, semplicemente l’amore finisce a un certo punto, e così il nome dell’ex calciatore è finito spesso sulle pagine delle riviste patinate per via del divorzio movimentato con la Blasi, passando dai Rolex alle borse griffate… fino ad arrivare all’ufficializzazione della sua storia con Noemi Bocchi.

Ed è proprio per la sua nuova vita che tutti si stanno facendo diverse domande, soprattutto dopo quelle voci sulle presunte “corna” che Totti avrebbe fatto alla Bocchi con la Kim Kardashian italiana. Nonostante tutto, però, pare che ora la coppia sia più forte di prima.

Il presunto tradimento di Francesco Totti

È giusto fare un passo indietro, per coloro che non hanno seguito la vicenda. Qualche giorno fa è emersa la notizia, dopo che sono usciti gli scatti sul settimanale Gente, che Francesco Totti avrebbe passato alcune ore in albergo insieme alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Questa teoria era stata confermata dall’ex tentatrice di Temptation Island, la quale aveva rivelato alla rivista: “Due più due fa quattro. e se ci sono delle foto è evidente“.

Totti, però, non ha mai né confermato né smentito nulla, volando insieme a Noemi Bocchi a Miami subito dopo che questo rumors era trapelato. Di cose ne sono state dette molte, tant’è che Valerio Staffelli è andato a portare il Tapiro a Marialuisa, la quale però ha preferito non rispondere, e soprattutto non lasciare altre dichiarazioni in merito.

Francesco e Noemi più innamorati di prima

Dopo i numerosi pettegolezzi, i fan sui social hanno iniziato a ipotizzare che tra lui e Noemi Bocchi sarebbe potuta finire. In realtà, come mostrano gli scatti sul settimanale Chi, i due appaiono sorridenti e più innamorati di prima. Inoltre, pare che Noemi non abbia dato credito alle parole di colei che è stata definita come la Kim Kardashian italiana, cioè Marialuisa Jacobelli.

Secondo Riccardo Signoretti, inoltre: “Ho parlato con un amico di Totti: il tradimento fisico con la Jacobelli non si è consumato, c’è stato solo uno scambio di messaggi, e per questo ha scelto la strada del silenzio. E Noemi l’ha perdonato”, ha rivelato il giornalista a Caterina Balivo nello studio de La volta buona. Come finirà questa storia non è dato ancora saperlo.