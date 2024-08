‘Ne vedremo delle belle’, Milly Carlucci è sul chi va là | La Lucarelli ha trovato pane per i suoi denti

C’è grande attesa da parte dei fan per l’inizio di Ballando con le stelle, in quanto il nuovo cast prende forma e tutti non vedono l’ora di sapere cosa succederà tra i concorrenti e i giudici. Sarà un’edizione al cardiopalma.

Ballando con le stelle è uno dei pilastri di mamma Rai al quale non vuole di certo rinunciare, visti anche i numeri di share e i picchi di ascolto che si “portano a casa” grazie a Milly Carlucci, la regina del talent di ballo.

Oltre a Milly ovviamente, lo show funziona grazie anche ai giudici e ai partecipanti che ogni anno stupiscono in modo positivo i telespettatori da casa, in quanto su alcuni non avrebbero mai pensato che sarebbero diventati ballerini così bravi.

In merito alla prossima edizione che dovrebbe arrivare in autunno, i fan non stanno più nella pelle in quanto i partecipanti si sono rivelati con allegorici video social che hanno movimentato la rete e non vedono l’ora di vederli danzare.

Sicuramente l’atmosfera sarà caliente soprattutto per quello che potrebbe succedere tra i giudici e alcuni concorrenti, i quali in passato non sono stati sempre in sintonia tra loro. Se a Milly non verranno i capelli bianchi quest’anno probabilmente non le verranno più. Ecco di cosa parliamo.

I nomi scelti da Milly Carlucci

Ballando con le stelle sta prendendo forma, in quanto i fan non stanno più nella pelle, di informazioni ufficiali adesso ne abbiamo parecchie. In primis, lo show di Milly Carlucci partirà il 28 settembre su Rai 1, alla conduzione ovviamente ci sarà sempre la regina dell’intrattenimento e con lei i suoi amati giudici. Di rumors ne sono circolati parecchi in queste settimane, in molti pensavano addirittura che Selvaggia Lucarelli potesse non prenderne parte, ma fortunatamente li rivedremo tutti e come ha ben detto Milly tempo fa “squadra che vince non si cambia”.

In merito al cast, con grande gioia, vi riportiamo le parole rilasciate dalla Carlucci stessa: “Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati…”. A parte quindi i due “nomi blindati”, sappiamo che nel cast ci saranno Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l’attore di Terra Amara, Furkan Palali.

Chissà cosa succederà tra Selvaggia e Sonia

I fan non vedono l’ora di vedere la prossima edizione di Ballando con le stelle e sono molti quelli che sostengono che ne vedremo sicuramente delle belle, sia per il cast di alto livello sia per i possibili scontri che potrebbero avvenire tra i concorrenti e i giudici. Nelle edizioni passate la tensione si tagliava con il coltello, perché questa stagione dovrebbe essere diversa?

Inoltre, dopo la conferma di Sonia Bruganelli, come riportano da Fanpage, Carolyn Smith e Angelo Madonia hanno apprezzato il suo arrivo, chissà se anche Selvaggia Lucarelli userà toni così entusiastici? Questo perché molti fan sui social ricordano di quelle frecciatine pungenti emerse in passato, quindi in molti si sono chiesti che cosa succederà tra loro due? Una cosa ve la possiamo dire voleranno sicuramente scintille.