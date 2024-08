Nathaly Caldonazzo sotto attacco incrociato, la sua ultima apparizione in video finisce nel peggiore dei modi: “Ma che schifo è?”

Nathaly Caldonazzo attaccata duramente sui social. La sua ultima apparizione in video è finita nel peggiore dei modi.

Nathaly Caldonazzo è una famosa showgirl che recentemente è tornata sul piccolo schermo come concorrente del Grande Fratello VIP. La donna è particolarmente seguita anche sui social dove, proprio in queste ore, ha pubblicato un video che ha attirato l’attenzione dei suoi followers e non solo. Nathaly è stata duramente attaccata per ciò che ha pubblicato, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ecco dunque il video che ha reso virale la showgirl e perché le immagini hanno lasciato gran parte degli utenti a bocca aperta.

Nathaly Caldonazzo è una bomba ad orologeria, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Lo ha dimostrato più e più volte durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Dentro la casa più spiata d’Italia la donna era una contro tutti e, inutile dirlo, questo lato del suo carattere le ha permesso di andare avanti all’interno del reality.

Attualmente, la donna ha preso le distanze dal piccolo schermo, ma continua a comunicare con i suoi fan attraverso i social.

Il video della ricetta di Nathaly Caldonazzo

La donna è divenuta virale in queste ore su TikTok dopo aver condiviso una ricetta assurda, almeno per gli utenti della piattaforma. Nathaly ha spiegato come realizzare un “panino” fatto di semi di chia e acqua (dallo strano colore grigio). Due semplicissimi ingredienti che, a parere della donna, contribuiscono a creare una delizia salutare e dal gusto più che piacevole.

Nonostante però il consiglio culinario, in molti si sono soffermati sul brutto aspetto di quanto realizzato e hanno immediatamente commentato il video con diverse critiche e battute al vetriolo.

Ma che schifo e?😂😂 — 🐬🌊🐚AmoIlMare🐚🌊🐬 (@sere18056) August 21, 2024

Le critiche sotto al post TikTok della donna

Qualcuno ironizzato sull’aspetto della creazione di Nathaly scrivendo frasi del tipo: “Io dopo aver pulito il filtro dell’asciugatrice”, mentre altri utenti hanno evidenziato come in realtà questa ricetta conti 70 calorie, proprio come una classica piadina, e che dunque convenga mangiarsi quella. Un ulteriore internauta ha voluto sottolineare che i semi di chia sono dei lassativi, e che ingerirli in ingenti quantità potrebbe essere un grosso guaio. “Ma che schifo è?”, qualcun altro aggiunge infine, sottolineando l’aspetto poco appetitoso della simil-piadina.

E tu invece saresti curioso di provare questa particolarità, o ti unisci all’ampia platea di persone che ne è rimasta sconvolta?