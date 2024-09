Nancy Brilli stroncata brutalmente, alla fine ha detto di sì proprio a lui: “Che brutta fine!” | La scelta dell’attrice provoca un terremoto

La decisione di Nancy Brilli ha diviso l’opinione pubblica. Per molti avrebbe fatto addirittura una “brutta fine”, ecco che cos’è successo.

Nancy Brilli è una delle attrici italiane più conosciute e in voga fin dagli anni ’80. La sua bravura la portò a vincere anche un David di Donatello nella categoria “miglior attrice non protagonista” nel 1990 per il film Piccoli equivoci.

Il curriculum della nota attrice è molto lungo, in quanto l’abbiamo vista recitare sul grande e piccolo schermo nonché a teatro, in titoli molto famosi. Per citarvene qualcuno, come dimenticarla in Maschi contro Femmine, Ex, Commesse, Il bello delle donne, I colori della vita e così via?

Inoltre, l’abbiamo vista anche alla conduzione o in veste di concorrente in alcuni programmi su diverse emittenti televisive. Insomma, una carriera brillante, quella di Nancy, la quale, nonostante i suoi 60 anni, di andare in pensione non ci pensa proprio, in quanto ha ancora moltissimo da dare al mondo dello spettacolo.

Eppure, una sua particolare decisione ha aperto un dibattito social: c’è chi l’approva e chi la critica. Vi sveliamo di preciso cosa sta succedendo in queste ore.

Nancy Brilli e la sua scelta

Prima di proseguire in merito alla bagarre social attualmente in atto, volevamo ricollegarci a quanto Nancy Brilli abbia ancora voglia di lavorare sul piccolo schermo. L’anno scorso l’avevamo già vista alla conduzione di qualche puntata del programma di Pierluigi Diaco, e tra di loro si era creato un feeling professionale e lavorativo talmente intenso che l’attrice ha deciso di replicare anche quest’anno.

Dal 9 settembre infatti, BellaMa’, avrà una conduttrice in più. Al fianco di Diaco, oltre Domenico Restuccia, Rosa Sorrentino e Roberta Capua, ci sarà anche lei, come ha svelato il conduttore a Di Più Tv: “Avrò al mio fianco anche un’altra grande stella: Nancy Brilli…sarà con me ogni martedì e condurrà una rubrica dedicata al mondo delle favole, in cui verranno coinvolti sia i concorrenti sia gli opinionisti…”.

Nancy Brilli nel cast di BellaMa’. Che brutta fine! E pensare che ha detto ‘no’ a Ballando

BellaMa’ o Ballando con le Stelle

Ed è proprio dopo aver appreso questa notizia, cioè quella che Nancy Brilli da settembre sarà al fianco di Pierluigi Diaco alla conduzione di BellaMa’, che sui social è iniziato un vero e proprio dibattito. Dopo il post social di Davide Maggio: “Nancy Brilli nel cast di BellaMa’. Che brutta fine! E pensare che ha detto ‘no’ a Ballando“, ognuno ha espresso la propria opinione.

Nel suo articolo, il giornalista ha riportato la dichiarazione della Brilli sul fatto di aver imparato a dire di no ai ruoli che non le piacevano, e così, se da una parte c’è chi la pensa come Maggio, dall’altra c’è chi crede che l’attrice abbia fatto la scelta giusta. Ovviamente, ognuno è libero di pensarla come meglio crede: secondo voi Nancy ha fatto bene, oppure no?