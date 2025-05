Myrta Merlino dalle stelle alle stalle, da settembre addio a Canale 5 | Altro che preserale: ora le tocca tornare in cucina

Come mai Myrta Merlino da settembre potrebbe dire addio a Canale 5, stravolgendo totalmente il suo ruolo televisivo? Facciamo chiarezza in merito.

Myrta Merlino ha avuto l’arduo compito di sostituire Barbara D’Urso dopo il suo addio (forzato) a Pomeriggio 5 che, con il suo “caffeuccio”, faceva compagnia agli italiani da anni.

Barbara nello show ci aveva messo tutto il “suo cuore”, e plasmandolo a sua immagine e somiglianza aveva regalato un’impronta unica al programma. Ovviamente, da quando Barbarella non è più presente sul piccolo schermo, il pubblico fedele ha dovuto fare un grande sforzo di adattamento, come succede sempre in questi casi.

Non perché la nuova conduttrice non sia professionale e qualificata, tutt’altro, Myrta Merlino ha le carte in regola per condurre quello che vuole, ma diciamocelo: non è facile abituarsi ad un nuovo volto.

C’è chi infatti mette Myrta sempre a confronto con Barbara, chi proprio non ce la fa a guardare lo show senza Carmelita e chi invece ha accolto a braccia aperte quest’aria di novità. Ridendo e scherzando, sono già due anni che la Merlino conduce lo show pomeridiano di Mediaset… allora perché da giorni si parla di un suo possibile addio a Canale 5? Facciamo chiarezza.

Il futuro lavorativo di Myrta Merlino

Come riportavano ad aprile da Novella 2000, gli ascolti di Pomeriggio 5 non avrebbero raggiunto l’effetto desiderato, tant’è che si parlava di una possibile rinuncia della Merlino alle vacanze primaverili, durante le quali avrebbe dovuto essere sostituita da Dario Maltese. All’epoca, Giuseppe Candela rivelava: “Situazione rovente a Pomeriggio 5 (in crisi di ascolti). Myrta Merlino annulla le vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato, avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile. Al suo posto era previsto Dario Maltese”.

Da una parte, quindi, ci sono rumors che la vedrebbero fuori dalla conduzione dello show pomeridiano, competitor diretto del programma di Alberto Matano La Vita in Diretta, dall’altra invece ci sono le parole di Pier Silvio Berlusconi, il quale si è sempre definito soddisfatto di Myrta e del suo operato. Eppure, nonostante tutto, le voci su un suo possibile trasloco da Canale 5 a Rete 4 per la prossima stagione del palinsesto si fanno sempre più insistenti…

Myrta Merlino e i rumors sull’addio da Canale 5

Myrta Merlino è sotto i riflettori già da parecchio tempo: una voce recente la vedrebbe presto dire addio a Pomeriggio 5 a favore di un nuovo show su Rete 4. Ebbene, come possiamo leggere da Novella 2000, sono due i rumors che stanno girando in rete.

Il primo, rilasciato da Dagospia, vedrebbe la Merlino spostarsi su Rete 4 con uno show di “approfondimenti politici”, mentre dall’altra abbiamo Deianira Marzano, la quale rivela che la conduttrice potrebbe essere in trattativa per uno show totalmente differente da quelli a cui è abituata: “Secondo voci di corridoio, la giornalista sarebbe in trattativa per condurre un inedito talk di cucina con ospiti vip che, tra un piatto e l’altro si racconteranno senza filtri“. Ovviamente, ci teniamo a precisare che non ci sono conferme o smentite dalla diretta interessata, motivo per cui sarà soltanto la pubblicazione del prossimo palinsesto a rivelare quale sarà il ruolo di Myrta in Mediaset.