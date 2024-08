“Monica Bellucci scansati, c’è Elisa Isoardi”: la conduttrice è sulla cresta dell’onda | Rifiutato un nuovo show per il ‘primo amore’

Elisa Isoardi è stata al centro dell’attenzione mediatica in queste ore. La donna ha rifiutato uno show per il suo ‘primo amore’.

Elisa Isoardi è senza ombra di dubbio una delle donne più belle e talentose della nostra nazione. Da diverso tempo a questa parte è la timoniera di Linea Verde e sono in molti quelli che la seguono anche sui social. Proprio in queste ore la donna è stata al centro dell’attenzione mediatica. Questo perché pare abbia rifiutato un importante show a causa del suo ‘primo amore’. Ecco però che cosa è successo.

Tutti quanti siamo innamorati della bravissima Elisa Isoardi, nota conduttrice della nostra nazione.

La donna rappresenta alla perfezione la bellezza italiana e attraverso il suo talento si è sicuramente costruita una bella carriera nel mondo dello spettacolo. Sui social è seguitissima e sotto ad ogni suo post troviamo commenti di apprezzamento e ammirazione. Nonostante però la donna sia amata da tutti quanti, in queste ore si è sentito parlare spesso di lei per una sua scelta fatta e non compresa dai telespettatori italiani.

Elisa Isoardi, proprio durante una sua recente intervista per Gente, ha rivelato di aver detto di no ad un importante show televisivo.

La scelta di Elisa Isoardi

La Rai le aveva proposto un interessante cambiamento: condurre un daytime su Rai 2 e salutare invece Linea Verde Italia. Una scelta che le avrebbe sicuramente permesso di acquisire ancora più popolarità ma che, invece, ha deciso di rifiutare: “Sto bene dove sto, volevo consolidare i risultati raggiunti.. Mi piace molto il programma che conduco..Ho aspettato tanto a tornare su Rai 1, era giusto stare qui.” La Isoardi ha dunque scelto di rifiutare un nuovo show per il suo ‘primo amore’: Linea Verde.

Questa decisione non ha comunque cambiato la visione che gran parte degli italiani hanno di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Il commento su Monica Bellucci

Sotto infatti ad un suo recente post Instagram, in cui si mostra in posa difronte alle fotocamere, la donna ha ricevuto un sacco di commenti positivi. Elisa stava posando per il settimanale Gente, nel qualche ha rivelato il suo rifiuto per lo show su Rai 2. Tra i vari complimenti ne emerge uno: “Monica Bellucci scansati, c’è Elisa Isoardi!” Proprio come la bellissima attrice, anche Elisa è sicuramente uno spettacolo per i nostri occhi sotto ogni punto di vista.

Insomma, la conduttrice è proprio una donna con la d maiuscola, in grado di rifiutare nuovi lavori pur di fare quello che l’appassiona veramente!