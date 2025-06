Monica Bellucci, il retroscena hot sulla foto senza veli | Il fotografo ammette: “Gliel’abbiamo appoggiato su tutto il corpo”

Svelato un retroscena inedito su Monica Bellucci e su quella foto senza veli che ha fatto il giro del mondo. Ecco che cosa ha ammesso il fotografo.

Monica Bellucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto è la nota attrice ed ex modella italiana, che a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 è stata una delle interpreti e sex symbol più amate e apprezzate del mondo, tant’è che è apparsa diverse volte in film internazionali, da Matrix a Beetlejuice.

Non ha partecipato soltanto a film di notevole spessore e successo, collaborando con personaggi illustri, ma ha anche sfilato con le più importanti griffe mondiali, grazie a quella bellezza tutta mediterranea che l’ha resa iconica e che non ha età, visto che è sempre bellissima nonostante il passare degli anni.

Non soltanto la sua straordinaria carriera genera interesse tra i suoi fan, ma anche la sua vita privata, passando dal suo matrimonio storico con il collega Vincent Cassel, dal quale ha avuto due figlie, Deva e Léonie, arrivando alla sua storia recente con il noto regista Tim Burton.

Ed è stata inoltre una delle donne più desiderate nella storia del cinema: per questo motivo non stupisce che l’indiscrezione in merito a quella famosa fotografia senza veli abbia nuovamente scatenato la rete.

Monica Bellucci e il suo patrimonio genetico

Oltre al retroscena di cui vi parleremo a breve su Monica Bellucci, c’è un altro scoop sulla sua splendida progenie, ovvero Deva e Léonie. Le due giovani sono bellissime come i genitori, e molto somiglianti alla mamma, come testimoniano i recenti scatti di Deva al fianco dell’attrice.

Inoltre, la secondogenita di Monica e Vincent potrebbe seguire le orme dei genitori un giorno, visto che è affascinata dal teatro. Come aveva rivelato la Bellucci in una passata intervista: “La mia figlia più piccola, Léonie, fa teatro e le piace tantissimo. Entrambe le mie figlie hanno una grande sensibilità artistica”. Però, chissà se entrambe le ragazze sapevano di questo divertente retroscena della loro mamma… e di quella foto senza veli…

Il retroscena su Monica Bellucci

Vita privata a parte, dai meandri del web è spuntato un divertente e curioso retroscena su Monica Bellucci, e su quello scatto senza veli che ha fatto il giro del mondo. A parlare è stato Fabrizio Ferri, il famoso fotografo che nel 2001 le scattò quella leggendaria foto per la rivista Esquire, in cui l’attrice posava coperta soltanto da prelibato caviale. Il professionista ha mantenuto un ottimo ricordo della sua modella d’eccezione, tant’è che ha voluto immediatamente sottolineare di quanto Monica sia simpatica e intelligente, nell’intervista rilasciata a In altre parole, su La7.

Proseguendo, ha poi rivelato che lo scatto iconico era totalmente genuino e artigianale, in quanto “viene spalmata questa cosa sul suo corpo”, riferendosi al caviale beluga. Poi, a scatto ultimato, tutta la troupe si è consultata, cercando un’idea per non sprecare quella costosissima bontà, così lei, secondo quanto riferito da Ferri: “ha detto “vabbè mangiamocelo”…”, permettendo quindi a tutti di passarle un dito sul corpo nudo per raccogliere e degustare il caviale durante una pausa relax!