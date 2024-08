Mirko e Perla, dopo la rottura volano stracci, il dramma dopo l’annuncio: “Tutta la notte in ospedale” ! Ecco cos’è accaduto

Sta succedendo di tutto dopo l’addio di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, in quanto la loro rottura ha fatto esplodere un caos mediatico senza precedenti. Ecco che cosa sta succedendo.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono l’esempio di quanto i fan possano affezionarsi a dei personaggi famosi, entrando in contatto talmente tanto con loro e la loro vita da vivere empaticamente ogni aneddoto che li riguarda.

I telespettatori li hanno conosciuti a Temptation Island e da li non li hanno più abbandonati, sono andati a Uomini e Donne e al Grande Fratello, si sono presi e lasciati finché dopo l’esperienza alla Casa sembravano essere più innamorati di prima.

Dopo il loro ritorno di fiamma, i fan ci avevano creduto. Erano riusciti a mettere da parte la parentesi “tentatori” e dopo essere stati separati per un pò, avevano fatto provare nuovamente le farfalle nello stomaco ai loro fan.

Purtroppo però, come succede spesso tra le coppie, non è colpa di nessuno ma semplicemente l’amore finisce e così è stato anche per loro. Probabilmente nessuno però, si sarebbe mai immaginato quello che è venuto dopo questo evento.

Mirko e Perla: l’annuncio della loro rottura

Si vociferava già da un pò e alla fine qualche giorno fa, l’annuncio che i fan temevano è arrivato, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati. Con un comunicato social, i due ex gieffini hanno comunicato ai follower: “Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada…”.

Con un lungo post entrambi i ragazzi hanno spiegato le loro motivazioni e hanno chiesto un pò di rispetto per il loro dolore. Purtroppo come succede spesso alle persone famose, se da una parte l’amore dei fan è una cosa che fa piacere, dall’altra può essere opprimente, anche perché ognuno esprime la propria opinione senza conoscere minimamente i fatti.

Dramma dopo il loro annuncio

Nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere, dopo che Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno rivelato ai fan di essersi lasciati. Sono scoppiati pianti estenuanti, fan che sono finite in ospedale e critiche continue ai due ex gieffini da parte di chi non capisce il motivo della loro rottura.

Una fan ha rivelato sui social che alcune sue amiche si sono sentite male dopo l’annuncio strappalacrime: “Stanno male a causa della rottura. A loro insaputa sono svenute senza riprendersi e sono state tutta la notte in ospedale per rendevi conto che questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che deve finire l’amore in loro…”. Inoltre la stessa Perla ha rivelato di stare male sia per l’addio a Mirko sia per l’ondata di odio subita sui social, motivo per cui, essendo lei: “in terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me…Ora mi è stato consigliato di staccare un po’, andare via, anche dai social, e così farò…”. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.