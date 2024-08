Mirko Brunetti verso il Trono, ma arriva la bocciatura di Maria: “Non era felicissima di ritrovarselo lì” | Ecco cos’è accaduto davvero dietro le quinte

Presto vedremo Mirko Brunetti seduto sul trono di Uomini & Donne? Ecco cosa potrebbe essere accaduto dietro le quinte della trasmissione.

Negli ultimi mesi, il nome di Mirko Brunetti è stato più e più volte al centro dell’attenzione. Il ragazzo, dopo la sua esperienza a Temptation Island e al Grande Fratello, ha raggiunto moltissima notorietà e seguito. In queste ore, ad aver attirato l’attenzione di molti è stata un’indiscrezione pubblicata sui social che vedrebbe Mirko come protagonista.

Ma che cosa è accaduto? E cosa c’entra Maria De Filippi con il volto di Temptation Island? Scopriamolo subito insieme.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati sicuramente una coppia super chiacchierata negli ultimi mesi. I due sono divenuti noti al grande pubblico grazie alla penultima edizione di Temptation Island e, dopo essere usciti separati dal falò di confronto, la coppia ha riscoperto l’amore reciproco dentro la casa più spiata d’Italia. Nonostante sia Mirko che Perla avessero provato a conoscere altre persone, infatti, durante il Grande Fratello non sarebbero riusciti più a fare a meno l’uno dell’altra.

Eppure, proprio in questi giorni, la coppia ha annunciato di aver rotto definitivamente e la notizia non ha entusiasmato i fan sfegatati della “ship“.

L’ipotesi circolata su Mirko Brunetti

I due lo hanno annunciato qualche giorno fai su Instagram, attraverso delle stories che hanno certamente lasciato gli italiani a bocca aperta. Nonostante l’ultimo tentativo di far funzionare la relazione, Mirko e Perla hanno capito che era meglio separare definitivamente le loro strade. I fan della coppia l’hanno presa molto male, e qualche ragazza è finita persino all’ospedale per lo sconforto. E in queste ore il nome di Mirko è tornato per l’ennesima volta al centro dell’attenzione.

Come riportato da Comingsoon, qualcuno ha rilasciato sui social un’ipotesi alquanto sconvolgente. Ecco di che cosa si tratta.

Il tentativo di salire sul Trono di Uomini & Donne

Ebbene sì, stando alle parole di un utente su X, Mirko avrebbe tentato di diventare il nuovo tronista di Uomini & Donne: “Non voglio dire che Mirko sarà il prossimo tronista, ma solo che un provino è stato fatto. Maria De Filippi non è stata felicissima di ritrovarselo lì e soprattutto non se l’aspettava. Siete liberi di crederci o meno, non mi cambia la vita”. Questa possibile indiscrezione è divenuta immediatamente virale sui social e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Come mai Maria non avrebbe accolto con favore la presenza di Mirko negli studi di Cinecittà? Non ci resta che attendere gli sviluppi della vicenda!