Milly Carlucci vuota il sacco sui protagonisti di Ballando: senza queste 3 condizioni sono fuori dallo show | Le regole severissime

Milly Carlucci ha rivelato quali devono essere le 3 condizioni che i concorrenti devono rispettare per poter partecipare a Ballando con le Stelle. Le regole sono severissime.

Quando si dice Milly Carlucci è impossibile non pensare immediatamente a Ballando con le Stelle, ma non perché la famosa conduttrice diriga solo questo show, in quanto il suo curriculum parla chiaro, ma più che altro perché il pubblico non potrebbe pensare al programma senza di lei.

Milly se l’è cucito a sua immagine e somiglianza, per questo restituisce grazia e professionalità in ogni puntata. Ogni anno è un successone, per questo è sempre presente nel palinsesto, proprio perché la conduttrice porta picchi di ascolti e percentuali di share molto alti.

Ovviamente questo successo è dipeso dalla Carlucci e dallo staff con cui ha deciso di collaborare, il quale è sempre il medesimo proprio perché “squadra che vince non si cambia“, come ha rivelato lei stessa in una precedente intervista.

Ma non è solo per questo che Ballando con le Stelle funziona, ma anche per le regole severe che la padrona di casa ha imposto ai concorrenti. Ecco svelate le tre condizioni che i partecipanti devono rispettare per poter partecipare allo show.

Milly Carlucci vuota il sacco su Ballando con le stelle

Sperando di fare cosa gradita, ci permettiamo di aprire velocemente una piccola parentesi, in quanto da poche ore sono stati svelati i nomi dei primi due concorrenti che parteciperanno in maniera ufficiale alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. In primis, sappiate che lo show di Milly Carlucci dovrebbe iniziare il 28 settembre e inoltre pare che la giuria sarà sempre la medesima degli scorsi anni.

I primi due nomi che parteciperanno in maniera ufficiale al talent della Rai saranno Federica Nargi e Francesco Paolantoni. Inoltre, si vocifera che potrebbero partecipare anche Sonia Bruganelli e forse persino Barbara D’Urso, visto che è stata avvistata di recente a pranzo proprio con la nota conduttrice. Per il momento, però, non c’è nulla di certo.

Milly e le tre regole per partecipare al suo show

Milly Carlucci ha confessato anche quali sono le tre condizioni che ogni concorrente deve rispettare per poter essere selezionato.

È molto severa su questi tre punti; il partecipante ideale dovrà: “Essere una stella, deve irradiare di luce propria“, dimostrare: “Grande buona volontà“, e infine: “essere sincero e aprirsi con noi“. I Vip che pensano di essere tutto questo potranno ancora sperare di essere selezionati da Milly, se lo vorranno.