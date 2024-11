Milly Carlucci travolta dallo scandalo: la conduttrice lo perdona e gli consegna la vittoria a Ballando

Cosa sta succedendo a Ballando con le stelle? Dopo quella decisione presa, c’è chi sostiene che Milly Carlucci l’avrebbe perdonato e che il vincitore potrebbe essere proprio lui. Cerchiamo di fare chiarezza in tutta questa storia.

Sono ore difficili quelle che sta vivendo tutto lo staff di Ballando con le Stelle, in quanto sta succedendo veramente di tutto durante questa edizione. I litigi si sa, tra i vipponi, i ballerini e la giuria, sono un po’ all’ordine del giorno nel talent danzante di Milly Carlucci.

Su questo frangente sono molti i telespettatori che reclamano a gran voce di poter tornare alle prime edizioni, dove il fulcro del programma era il ballo e non i botta e risposta vari, mentre altri adorano questi episodi.

Lo shock più importante i fan l’hanno vissuto sicuramente dopo aver appreso del licenziamento da parte di mamma Rai nei confronti del ballerino Angelo Madonia. Anche perché un fatto del genere non era mai successo nella storia del programma.

Ed è proprio in merito a tutta questa storia che è spuntato quel nome che ha fatto intuire che Milly non solo l’avrebbe perdonato, ma che, a detta di molti, potrebbe essere lui il vincitore di questa edizione. Sarà veramente così?

Caos a Ballando con le stelle

Dopo l’addio di Angelo Madonia, abbiamo sentito le parole di Milly Carlucci, di Federica Pellegrini, di Sonia Bruganelli e ovviamente, com’era giusto intuire, era impossibile non leggere le versioni del ballerino e di Selvaggia Lucarelli. Dopo infatti il botta e risposta pungente avvenuto tra il ballerino e la giornalista sabato scorso, il primo se n’è andato lasciando la Divina a gestire da sola tutte le interviste di fine puntata.

Dopo poco è arrivato quel comunicato che ha scioccato tutti, nel quale si evinceva che il rapporto tra Ballando con le Stelle (alias la Rai) e Angelo Madonia si sarebbe concluso con effetto immediato per “divergenze professionali”. Ovviamente tutti hanno detto la loro e da poco è arrivata anche versione del ballerino, il quale, con un lungo posto social, ha rivelato: “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale…”. Anche Selvaggia ha voluto difendersi dagli attacchi subiti sui social: “No, Angelo Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me…”.

è riuscito ad ottenere il perdono millyano nonostante sia passato alla concorrenza dopo ballando aggirando pure la regola d’oro sul non prendere chi ha fatto i reality, ha già vinto pic.twitter.com/D6HlxDH309 — Paola. (@Iperborea_) November 26, 2024

Il perdono di Milly Carlucci

In tutto questo caos, la povera Federica Pellegrini è rimasta senza un maestro con cui allenarsi, e visti tutti i progressi che ha fatto e la professionalità con cui ha gestito tutta questa storia fin dall’inizio, era giusto che Milly Carlucci reclutasse un sostituto che fosse Divino tanto quanto la Divina nazionale.

Per questo stupisce, ma neanche poi tanto in realtà, che la padrona di casa abbia richiamato, secondo le rivelazioni rilasciate da Davide Maggio, l’ex ballerino del talent Samuel Peron. Ed è proprio in merito a questa news, che una utente su X ha scritto: “È riuscito ad ottenere il perdono millyano nonostante sia passato alla concorrenza dopo Ballando, aggirando pure la regola d’oro sul non prendere chi ha fatto i reality. Ha già vinto”. A prescindere da tutto, non si sa ovviamente chi vincerà Ballando, quel che è certo però e che se Samuel fosse tornato realmente, il pubblico ne sarebbe molto contento.