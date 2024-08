Milly Carlucci si sbottona, finalmente la verità sul misterioso marito: “Siamo molto diversi…” ! La conduttrice l’ha ammesso

Tutta la verità sul marito della conduttrice Milly Carlucci. La donna si è sbottonata e ha ammesso tutto quanto.

Tutti quanti amano la mitica Milly Carlucci, famosa conduttrice televisiva. La donna, oltre ad essere una grande professionista, è anche un cuore d’oro e la sua bontà d’animo è riuscita a far innamorare la sua dolce metà. Ma chi è il misterioso marito della Carlucci? Ecco tutto quello che dovresti sapere sull’uomo e come i due si sono conosciuti molto tempo fa.

Milly Carlucci è indubbiamente una delle colonne portanti del palinsesto televisivo italiano.

La donna attraverso il suo sorriso, la sua spontaneità e la sua professionalità è riuscita ad emergere nel mondo dello spettacolo e rendere la sua carriera un successo. Milly è la timoniera della trasmissione Ballando con le Stelle e, da diversi anni a questa parte, è riuscita ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori italiani. Dietro però ai riflettori, la conduttrice ha una vita che cerca di mantenere quanto più possibile privata.

In diversi, ad esempio, non sapranno che la Carlucci è sposata da tempo e che è ancora innamora come la prima volta.

Chi è il misterioso marito di Milly Carlucci

La dolce metà della Carlucci si chiama Angelo Donati e ha 73 anni. L’uomo è nato a Roma, dove ha studiato Ingegneria e si è laureato all’Università La Sapienza. Nel 1973 si è poi specializzato negli Stati Uniti e potremmo definirlo proprio come un cervellone. Dell’amore con Milly Carlucci sono nati poi i figli Angelica Krystle e Patrick e nel 1985 la coppia ha deciso di sposarsi.

Durante una sua vecchia intervista per Vanity Fair, la conduttrice ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua storia con Angelo.

Le parole della conduttrice

La conduttrice ha spiegato che Angelo è un uomo molto ironico e con uno spiccato senso dell’umorismo che, tuttavia, riesce ad essere razionale e concreto quando necessario. “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle.. Inoltre siamo molto diversi, il che ci rende complementari” ha spiegato la Carlucci durante la sua intervista. La donna ha poi aggiunto che entrambi hanno sempre saputo quale fossero le responsabilità di un genitore e sono sempre stati al fianco l’uno per l’altra in ogni imprevedibilità della vita.

Insomma, la madrina di Ballando con le Stelle è anche un’inguaribile romantica e le sue parole lo hanno dimostrato a pieno!