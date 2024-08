Milly Carlucci rompe il silenzio su Ballando con le Stelle, la prossima edizione si prospetta adrenalinica: “Ci sono moltissimi draghi”

Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio, rivelando un dettaglio in merito a Ballando con le Stelle che ha lasciato tutti senza parole. Anche la prossima edizione si prospetta adrenalinica.

Ballando con le Stelle è uno di quei programmi talmente tanto amati che il pubblico non potrebbe pensare di passare un anno senza Milly Carlucci e tutta la sua equipe. Sono quasi 20 anni che lo show va in onda anno dopo anno, ormai è diventata un’istituzione.

Come con tutte le edizioni, sono diversi gli indizi che vengono rilasciati nelle settimane che precedono la messa in onda e dopo aver visto i video dei vari partecipanti, sono in molti che non vedono l’ora che lo show abbia inizio anche perché sarà veramente interessante vedere quei vip impegnarsi in quei balli coreografati.

La parte più divertente sarà sicuramente vedere quanto i giudici saranno clementi con loro, ma conoscendoli si scateneranno delle bagarre epiche come nelle edizioni passate. Ad ogni modo, quasi tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto per avere il quadro completo di questa imminente edizione.

La magia che vediamo ogni volta è merito soprattutto di Milly, la quale lavora con pazienza e dedizione affinché tutto fili liscio, per questo non stupisce molto la dichiarazione che ha rilasciato. Attenzione, perché si parlerà “di draghi“…

La nuova edizione di Ballando con le Stelle

Come dicevamo, Milly Carlucci e soci sono al lavoro già da parecchio per consegnare ai fan un’edizione come sempre esilarante di Ballando con le Stelle. D’altronde, la conduttrice ci ha abituati a uno standard elevato che mantiene ogni anno con lo stesso impegno e dedizione.

La prima puntata dovrebbe essere trasmessa sulla rete ammiraglia della Rai il 28 settembre, e come cast è stato praticamente tutto rivelato, tranne l’identità di uno specifico concorrente. Per il momento sappiamo che prenderanno parte allo show: Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furkan Palali e Tommaso Marini. In molti sospettano che il concorrente misterioso potrebbe essere Barbara D’Urso, ma ovviamente non c’è nessuna certezza in merito.

Come atterra una stella sulla pista di Ballando?

💫

@milly_carrlucci #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/p1idAGcKbx — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 24, 2024

Come si procura un cast stellato ogni anno

Milly Carlucci e tutto lo staff che gestiscono Ballando con le Stelle, si fanno “in quattro” ogni anno per portare in prima serata dei concorrenti degni di nota. Per questo, in un reel pubblicato sul profilo ufficiale dello show di Instagram, la conduttrice ha risposto così a questa domanda: “Come si riesce a portare una stella a Ballando?”.

Le parole della Carlucci in merito: “Le stelle stanno lassù: è difficilissimo acchiapparle, non basta il retino… Ti devi arrampicare, arrampicare e arrampicare e ci sono tanti “draghi” a difesa delle stelle, con tantissima pazienza e determinazione, piano piano, convinci il primo “drago”, poi, il secondo “drago”…”. Che dire, sarà un anno come sempre adrenalinico, non pensate?