Milly Carlucci piazza il capolavoro, nel cast di Ballando la più seguita in Italia: “Farà coppia fissa con Pasquale La Rocca”

Milly Carlucci e quel colpaccio per Ballando con le Stelle che sta facendo discutere il popolo del web. Con chi ballerà la più seguita d’Italia?

Ballando con le Stelle è uno dei programmi della Rai più gettonati di sempre, in quanto Milly Carlucci, proprio come Maria De Filippi in Mediaset, macina consensi e picchi d’ascolto ragguardevoli.

Ad ogni modo, Milly l’abbiamo vista da poco a Sognando…Ballando con le Stelle, dove il grande pubblico ha visto trionfare Chiquito.

Il ballerino infatti sarà il nuovo maestro all’interno del cast ufficiale del talent danzante, a partire dalla prossima edizione. Ovviamente, come succede ogni anno c’è grande fermento tra i fan, i quali vorrebbero sapere i confermati, tra giudici e maestri di ballo, e anche i nomi dei nuovi concorrenti.

Sarà Milly, come sempre, a dare indicazioni in merito, anche se da qualche ora c’è scompiglio in rete dopo quella notizia che sta facendo il giro del web. Veramente la più seguita d’Italia entrerà all’interno del cast di ballando? Facciamo chiarezza.

Le parole di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca a La Vita in Diretta ha narrato di come la bella amicizia che si era venuta a creare tra lui e Wanda Nara, con la quale aveva alzato la coppa della vittoria al cielo, sarebbe già finita. Il ballerino ha dichiarato di aver provato a contattarla, ma senza ottenere risposta: “Diciamo che io ho provato, ho tentato diverse volte di mantenere quel rapporto, però devo dire che lei poi è stata sempre un personaggio molto misterioso, molto enigmatico, quindi non siamo riusciti più a sentirci”.

Chissà se Wanda risponderà: fino a prova contraria, la showgirl argentina aveva invitato La Rocca anche a conoscere la sua famiglia, finito il programma. Cosa sarà successo? Pasquale la Rocca non ha risposte da dare in merito, ma presto lo vedremo a fianco di una delle personalità più chiacchierate in Italia nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Di chi stiamo parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

La celebre new entry a Ballando con le stelle

Veramente la più seguita d’Italia parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, gareggiando proprio insieme a Pasquale La Rocca? Se fosse confermato, Milly Carlucci dopo tanti anni avrebbe piazzato il colpaccio del secolo, come quando è riuscita a portare Barbara D’Urso sul palco del suo programma.

A rivelare questa indiscrezione, è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale – ospite a La Vita in Diretta – in un simpatico video social insieme a La Rocca ha rivelato: “Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle nella prossima edizione“, per poi proseguire: “Pasquale La Rocca farà coppia fissa con Chiara Ferragni…”. Ovviamente, nessuno ha certezze in merito, e lo stesso maestro di danza ha dichiarato di non saperne nulla. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito, anche perché, come leggiamo su dilei.it, Gabriele Parpiglia avrebbe dichiarato: “A settembre c’è un procedimento, e i suoi legali le hanno proibito, fino a fine processo per truffa, qualsiasi apparizione in tv”. Che dire, il mistero si infittisce.