Milly Carlucci nella bufera, la sua offerta in diretta fa scoppiare un inferno nel web: “È sempre più grottesco” | Rischia anche la salute

Il popolo del web si è diviso per quell’evento accaduto a Ballando con le stelle, e Milly Carlucci è finita suo malgrado nella bufera. Ecco che cos’è successo.

Ballando con le stelle, come sempre, riesce a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori, i quali sono curiosi di sapere quale sarà il vincitore di questa nuova edizione.

Nelle varie esibizioni, i fan stanno conoscendo meglio i Vip ballerini, che in alcune interviste stanno rilasciando aneddoti su loro stessi e il loro passato fino a quel momento considerati inediti. L’abbiamo visto con Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini e così via.

Ovviamente, non mancano le litigate epiche tra i giurati e i concorrenti. Sono volate parole grosse in alcune circostanze, ma se alcune bagarre si sono concluse a tarallucci e vino, altre sono ancora contraddistinte da palesi malumori.

In merito a un caso specifico, il popolo del web si è diviso, e così Milly Carlucci e il suo show sono finiti nella bufera. Perché in molti pensano che la donna stia rischiando la salute?

Una puntata piena di colpi di scena

L’ultima puntata andata in onda di Ballando con le stelle ha regalato coreografie d’eccezione, con le varie performances portate in pista dai ballerini professionisti e dai Vip in gara che hanno infiammato il pubblico presente e quello da casa. I favoriti a oggi, secondo la classifica ovviamente provvisoria, sono Anna Lou Castoldi, la quale sta regalando un’emozione dopo l’altra, Bianca Guaccero e Luca Barbareschi a pari merito al secondo posto, e infine Federica Nargi.

Tra i vari battibecchi avvenuti, troviamo sicuramente quello tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale e tra Selvaggia e Alan Friedman. E indubbiamente, anche nelle prossime puntate ne vedremo delle belle, poco ma sicuro.

Zilli: ho tre costole e un piede rotti, il mio fisico purtroppo non ce la fa più, mi dispiace ma non posso continuare Milly Carlucci: VA BENE ADESSO ALLORA ASPETTIAMO LA DECISIONE DEL PUBBLICO 💀#Ballandoconlestelle — GraceSomehow (@LaSambruna) October 26, 2024

Un momento molto commovente

Come dicevamo, l’ultima puntata ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, i quali hanno assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Il momento più commovente della puntata, però, è sopraggiunto nel momento in cui una dolorante Nina Zilli, accompagnata dal ballerino Pasquale La Rocca, dopo la loro performance sulle note di Someone I Like You, hanno dichiarato di volersi ritirare.

Il motivo è scaturito dai problemi di salute sopraggiunti alla cantante, cioè tre costole e un piede rotto, che le creano molto dolore. Dopo il suo annuncio, tra lo shock del pubblico e della giuria, il dinamico duo è stato convinto a riflettere e a non mollare, almeno per il momento. Questa decisione ha diviso il popolo del web, con chi ha definito su X la nuove edizione del programma come uno: “Show sempre più grottesco“. Voi cosa ne pensate? Secondo voi Milly Carlucci e la giuria hanno sbagliato con la Zilli, oppure siete dalla loro parte?