Milly Carlucci in apprensione per la sua concorrente di punta: “Mi fanno male le ossa, la schiena e sono…” | A rischio la prima puntata del programma

I fan sono preoccupati per l’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. L’esordio della nota concorrente è a rischio? Cerchiamo di capire cos’è successo.

Milly Carlucci come sempre è carica più che mai, in quanto per lei il tempo sembra essersi fermato. Sempre bellissima e professionale, la conduttrice continua a portare onore e pregi in casa Rai, in quanto con i suoi programmi riesce sempre ad ammaliare il grande pubblico.

Ovviamente, il suo show di punta è Ballando con le stelle, i cui picchi di ascolto fanno balzare spesso l’emittente statale ai posti caldi della classifica di gradimento. Lo share, d’altronde conferma sempre la bravura della famosa presentatrice, nonché l’attrattività del programma.

Anche in questa imminente edizione, Milly ha fatto del suo meglio per far divertire il suo fedele pubblico, chiamando nomi veramente prestigiosi, i quali indosseranno le scarpette e prenderanno parte alle varie coreografie ideate dai vari maestri di ballo.

Ed è in merito a una attesissima concorrente che il pubblico si sta facendo molte domande, e si chiede se anche la Carlucci potrebbe essere preoccupata dopo le ultime rivelazioni.

Un po’ di aggiornamenti su Ballando con le stelle

Prima di proseguire, è ora di fare finalmente un bel riassunto su tutto quello che sappiamo a oggi in merito all’imminente inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle. Lo show di punta di Milly Carlucci inizierà sempre sulla rete ammiraglia della Rai sabato 28 settembre, rigorosamente in prima serata. Il grande cast di quest’anno è stato finalmente svelato, in quanto parteciperanno: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi.

Inoltre, sono stati svelati i nomi dei maestri di ballo con i quali i concorrenti faranno coppia fissa per tutta la durata del programma ballerino di Milly. La giuria sarà composta sempre dai soliti nomi, che conosciamo e amiamo ormai da parecchie edizioni, e con i quali sicuramente si verranno a creare litigate epiche, che lasceranno il segno.

Le parole di Sonia Bruganelli

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Angelo Madonia, adesso è entrata in campo anche Sonia Bruganelli, con la quale il ballerino fa coppia fissa ormai da parecchie settimane. Come aveva rivelato anche in passato il maestro di ballo, lui e la ex signora Bonolis, non balleranno insieme, come ha svelato anche la nota opinionista: “Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi, e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi…”.

Ha poi proseguito: “Mi fanno male le ossa, mi fa male la schiena, sono stanca, però la vedo come un’opportunità: invece di andare dall’analista tiro fuori qualcosa di me qui…“. La tenacia della Bruganelli è cosa ben saputa, quindi i fan e anche Milly Carlucci possono dormire su sette cuscini: non basterà di certo un allenamento pesante a far fare dietrofront a Sonietta, non vi pare?