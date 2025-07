Milly Carlucci, ecco dove vive la Regina della Rai: la reggia nella “Roma bene”, a metà tra un teatro e un negozio di antiquariato

Non tutti lo sanno ma la Regina della Rai, Milly Carlucci, vive in una reggia a Roma invidiata da tutti. Ecco dov’è ubicata.

Milly Carlucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle colonne portanti della Rai, e insieme a Mara Venier e Antonella Clerici è considerata una delle regine dell’emittente statale.

La dimostrazione di quanto il talento di Milly sia versatile è dato dal fatto che, qualunque programma conduca, porta sempre una ventata di freschezza nella casa degli italiani.

Sicuramente con il suo Ballando con le Stelle fa furore, in quanto i fan adorano vedere, edizione dopo edizione, come se la cavano i VIP in veste di ballerini non professionisti.

Eppure, se la Carlucci la vediamo quasi sempre in versione lavorativa, pur essendo lei molto riservata, ha svelato dov’è la bellissima reggia romana in cui vive… e i fan invidiano la Regina della Rai.

Novità in arrivo per Milly Carlucci

Aprendo un attimo una parentesi, non possiamo non rivelarvi quella nuova indiscrezione su Milly Carlucci in merito a Ballando con le Stelle. Prima di vedere dove vive la Regina della Rai, volevamo riportarvi il nome della presunta prima concorrente della prossima edizione dello show.

Come leggiamo su fanpage.it, Davide Maggio avrebbe rilasciato una news che ha fatto scaldare la rete: “Andrea Delogu farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2025… Forte dell’esperienza positiva dell’amica del cuore, anche Andrea ha deciso di mettersi in gioco”. In attesa di conferme in merito, i fan non vedono l’ora di sapere la composizione del cast della prossima edizione del dancing show di Milly, visto che c’è chi vocifera che anche Belen e Barbarella potrebbero prendervi parte. Ovviamente, attendiamo conferme o smentite in merito.

La casa di Milly

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi concorrenti che Milly Carlucci riuscirà a portare sul palco della nuova edizione di Ballando con le Stelle, vi riveliamo dove la brillante conduttrice si rilassa durante le pause lavorative. Come possiamo leggere su today.it, Milly vivrebbe nel cuore della Capitale insieme alla famiglia, in una delle zone residenziali del quartiere della Camilluccia. Ovviamente, la Carlucci riversa la sua eleganza e il suo buongusto anche nella sua casa, dove appunto lo stile classico si fonde con quello moderno, componendo un ambiente chic e originale.

Pavimenti in parquet, pareti di tonalità chiare e decorazioni in legno sono i primi elementi che spiccano nella casa. Tanti quadri impreziosiscono le stanze, così come le ampie vetrate nel salone illuminano l’ambiente e aiutano Milly a rilassarsi dopo il lavoro, magari leggendo un bel libro, sdraiata su uno dei suoi divani beige o rossi, che si abbinano perfettamente al parquet dei pavimenti. Insomma, casa Carlucci è veramente un paradiso che accoglie lei, la sua famiglia e i suoi adorabili cagnetti, che rallegrano ancora di più l’atmosfera.