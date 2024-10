Mike Bongiorno, la moglie Daniela lo rivela solo ora: “Ho sentito un tonfo e…” | Ecco come ha trascorso davvero le sue ultime ore

La moglie di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli, dopo tanto tempo ha rivelato come ha trascorso i suoi ultimi momenti insieme al marito. Quel “tonfo” ha cambiato per sempre la sua vita.

Mike Bongiorno era uno dei conduttori più amati di sempre e, nonostante oggigiorno molti seguano il suo esempio nella conduzione moderna, nessuno riuscirà mai a colmare il vuoto che ha lasciato nel cuore del suo grande pubblico.

Ci ha fatto ridere in programmi quali La ruota della fortuna, TeleMike e Rischiatutto, ottenendo il soprannome di re dei quiz per il pathos che ha sempre trasmesso durante i vari programmi che l’hanno visto protagonista.

Gerry Scotti ha preso le sue veci nella versione moderna de La ruota della fortuna, onorando la sua memoria ma non provandoci neppure a sostituirlo, in quanto Mike era Mike e zio Gerry è zio Gerry. Ma chi meglio di lui avrebbe potuto provare a prendere le redini del famoso show?

Mike e con il suo “Allegria!” mancano moltissimo, motivo per cui i fan hanno letto con molta attenzione l’intervista rilasciata da sua moglie, Daniela Zuccoli, la quale ha rivelato come ha passato le ultime ore con il suo compianto marito.

Mike Bongiorno è tornato in televisione

Il 21 e il 22 ottobre, Mike Bongiorno è tornato in televisione grazie alla miniserie dedicata a lui e alla sua vita, in onore del centenario della sua nascita. Mike, così si chiama, è andata in onda su Rai 1, e nelle due puntate abbiamo fatto un viaggio nel viale dei ricordi del noto conduttore, rivedendo la sua storia, dagli esordi della sua carriera fino alla sua vita privata con sua moglie Daniela Zuccoli.

Il conduttore è stato interpretato da Claudio Gioè e la moglie da Valentina Romani. Per chiunque se la fosse persa, anche perché in concomitanza con l’ultima puntata della miniserie della Rai è stata trasmessa anche l’attesa chiusura di stagione di Temptation Island, è possibile recuperarla sul portale di RaiPlay.

Le parole di Daniela Zuccoli

La fiction Rai ha ripercorso le tappe più importanti della vita di Mike Bongiorno, ma a parlare degli ultimi momenti vissuti insieme è stata sua moglie, Daniela Zuccoli, la quale era insieme al conduttore quando purtroppo ha lasciato questo mondo, spezzando il cuore della sua famiglia, dei suoi amici, colleghi e fan.

Ecco che cosa ha rivelato dopo tanto la Zuccoli al Corriere della Sera: “Mike? È morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita… È andato in bagno, ho sentito un tonfo. Mi amava tanto“, raccontando di quanto fosse stata fortunata per aver trovato la sua anima gemella.