Mike Bongiorno, a 16 anni dalla morte l’atroce retroscena | Il figlio Nicolò “Ci ricattavano con aggressioni e rapimenti”

A 16 anni dalla morte di Mike Bongiorno, è stato suo figlio Nicolò a rilasciare quell’atroce retroscena.

Mike Bongiorno il 26 maggio 2025 avrebbe compiuto 101 anni, se fosse stato ancora qui con noi, invece se n’è andato improvvisamente l’8 settembre 2009 con quell’ultimo colpo di scena che ha lasciato l’Italia basita e profondamente addolorata.

Con Mike non ci si annoiava mai, e con il suo “Allegria” mieteva consensi e picchi di share ovunque, tenendo incollati al televisore milioni di spettatori nei vari programmi a cui ha preso parte.

Tra i vari show da lui presentati, non si può non ricordarlo ne La ruota della fortuna dove, con le sue gag mai studiate a tavolino ma sempre spontanee, è rimasto nella storia del piccolo schermo. Chi non ricorda la celebre gaffe della Signora Longari?

Adesso, a 16 anni dalla sua morte, a raccontare qualche fatto inedito ci ha pensato il figlio Nicolò. Ecco che cosa ha rivelato il secondogenito di Mike e Daniela Zuccoli.

Le parole di Nicolò Bongiorno

Nicolò è il secondogenito di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, i quali hanno avuto altri due figli: Michele, il primogenito e Leonardo, il più “piccolo” di casa. In merito al suo ruolo di fratello “di mezzo”, ha dichiarato che il conduttore gli diceva sempre: “Tu sei il figlio di mezzo, quindi non conti… Lo comprendevo. In fondo è normale che il primo figlio guidi gli altri, e che l’ultimo sia il più coccolato…”. Queste e altre dichiarazioni il figlio di Mike le ha rilasciate in una lunga intervista a cuore aperto al Corriere.

Tra i vari racconti, ha parlato anche di quel momento terribile e surreale di quando, nel 2011, la bara contenente la salma di Mike è stata trafugata dal cimitero di Dagnente, dove il conduttore riposava. La notizia ha tenuto in apprensione l’Italia fino a che, finalmente, dopo nove mesi di indagini è stata poi ritrovata.

Le minacce ricevute dalla famiglia Bongiorno

In un’intervista rilasciata al Corriere e riportata da Vanity Fair, a 16 anni dalla morte di Mike Bongiorno il figlio Nicolò ha rivelato alcuni dettagli in più in merito all’incubo che lui e la sua famiglia hanno vissuto dopo che la bara di Mike fu rubata dal cimitero nel 2011.

“Una situazione surreale, resa ancora più cupa dalle minacce di sciacalli che ricattavano la famiglia con aggressioni e rapimenti. Per fortuna, tutto si è risolto grazie a don Mauro Pozzi, un parroco diventato investigatore da film, e alle Forze dell’Ordine, che riportarono la bara senza pagare alcun riscatto…”. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e, nonostante il dolore che la famiglia ancora prova per la scomparsa di un padre e marito immortale, Nicolò porterà nel cuore quell’ultimo abbraccio che padre e figlio si sono dati dopo la nascita di Luce Rosa.