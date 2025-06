Michelle Hunziker esce allo scoperto, il bacio in aereo fa sognare i fan | Nuovo batticuore dopo Eros e Tomaso Trussardi

Altro che Ramazzotti o Trussardi! Per Michelle Hunziker il vero amore è solamente uno, ed è uscita allo scoperto proprio sui social.

Dopo diverse relazioni andate a finire male, Michelle Hunziker ha deciso di infiammare il web con un nuovo bacio in aereo. L’immagine è poi finita virale sui social e, inutile dirlo, in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Ma di chi si tratta? E perché la conduttrice avrebbe finalmente voltato pagina? Te lo spieghiamo noi.

Oltre ad essere un volto assai conosciuto dello spettacolo, la Hunziker è anche celebre per la sua bellezza fresca e vibrante, in grado di rapire il cuore di diversi uomini. Tra le sue relazioni più storiche, troviamo indubbiamente quella con Eros Ramazzotti, noto cantautore della nostra nazione. Dal loro amore nacque poi Aurora, diventata a sua volta madre di Cesare Augusto.

Dopo la sua ultima relazione con Tomaso Trussardi, la Hunziker ha però deciso di annunciare qual è il suo vero amore. Quello definitivo.

Lo scatto che ha infiammato il popolo del web

Durante la sua intensa relazione con l’imprenditore nel campo della moda, la donna ha avuto le sue altre due bambine, Sole e Celeste. Da sempre, la conduttrice ha mostrato al mondo intero il suo amore per le figlie, tutelandole però dal mondo dei social. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto assieme ad una delle due piccole Trussardi.

Lo scatto, proprio per la sua immensa genuinità e dolcezza, è finito immediatamente virale sui social ed ha ottenuto migliaia e migliaia di like.

Michelle Hunziker e la sua dolce metà

Ed è proprio vero! Non c’è amore per un uomo che possa competere con quello di una madre per i suoi figli. La conduttrice, infatti, ha condiviso una foto in aereo assieme ad una delle sue piccolette, mentre si scambiano un bacio affettuoso sulle labbra. Dopodiché ha aggiunto come didascalia: “Little Me…“, riferendosi probabilmente al fatto che sono praticamente due gocce d’acqua. Entrambe hanno infatti dei lunghi capelli biondi, il nasino all’insù e una grandissima dolcezza nei tratti del volto. Lo scatto, per quanto semplice, ha immediatamente ottenuto il consenso di migliaia di followers, i quali hanno commentato con frasi del tipo: “Non solo donna e imprenditrice straordinaria, ma anche mamma dolcissima e meravigliosa“.

Insomma, di una cosa possiamo esserne certi: Michelle Hunziker non ha bisogno di un uomo, quando ha le sue tre bellissime figlie al suo fianco!