Michelle Hunziker e i ritocchini, finalmente il chirurgo vomita tutta la verità: “Non potete capire…” | Il suo segreto è sulla bocca di tutti

Svelato il segreto di Michelle Hunziker in merito al suo aspetto perfetto. Veramente la mamma di Aurora Ramazzotti si è sottoposta ai famosi ritocchini?

Michelle Hunziker è un personaggio dello spettacolo molto gettonato, in quanto ha una schiera di fan pronti a seguirla in ogni contesto in cui appare il suo nome. Che sia in televisione o sui social, poco importa, l’importante è che la conduttrice svizzera sia presente.

Tornata di recente a Striscia la notizia, i telespettatori sono rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere quanto la bella conduttrice sia riuscita a instaurare un sodalizio lavorativo anche con Nino Frassica, in quanto ormai eravamo abituati a vederla insieme a Gerry Scotti.

Lo share dimostra quanto anche questa nuova accoppiata sia vincente. Inoltre, i suoi fedeli seguaci adorano vedere i suoi post sui social, soprattutto quelli che riguardano il suo nipotino Cesare, con il quale ha un rapporto tenerissimo. Ogni giorno vediamo la super nonna d’Italia in azione, per rendere la vita un posto decisamente migliore non soltanto per il principino di casa, ma anche per le sue tre figlie.

Naturalmente, sono molti coloro che vorrebbero tanto sapere come fa Michelle a rimanere sempre in forma e bellissima dopo tutti questi anni. Nonostante dai tempi di “Più bella cosa” ne sia passata di acqua sotto ai ponti, per lei pare che il calendario si sia bloccato agli anni ’90. A rivelare il suo segreto è stato il noto chirurgo: ritocchini sì o ritocchini no?

L’allenamento di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si mostra da sempre tonica e con un corpo perfetto. Sembra sempre una ragazzina in viso, per questo le malelingue pensano che si sia concessa più di un ritocchino. Prima di svelarvi quindi cosa ha rivelato un noto chirurgo che la conosce bene, volevamo ragguagliarvi sulla routine di Michelle. Fondatrice di Goovi e The Good Vibes Company, la nonna di Cesare ama da sempre prendersi cura del suo aspetto, usando i prodotti di alta qualità e mangiando in maniera sana e bilanciata.

Oltre a questo aspetto, la Hunziker segue un allenamento mirato a cadenza regolare, infatti come ha confessato: “Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact, n.d.r.) e pesi…“, rilasciando poi un prezioso consiglio a tutte le lettrici: “Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente”.

Le parole di Giovanni Angiolini su Michelle

Giovanni Angiolini ha rappresentato una breve parentesi nella vita di Michelle Hunziker. Come ha rivelato il medico a Diva e Donna, è stata una: “storia intensa ma anche divertente… Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”.

In merito anche al suo lavoro, in molti gli hanno quindi chiesto se la Hunziker abbia ceduto o meno al ritocchino. Questa è stata la sua risposta: “Ma no, non ho mai fatto nulla sul viso di Michelle. Lei ha davvero un ottimo DNA ma soprattutto non potete capire quanto è disciplinata nel mantenersi in forma“, confermando quindi che la Hunziker è tutta al naturale. Sarebbe tutto merito, infatti, delle sue azioni e del suo impegno quotidiano!