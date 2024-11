Michelle Hunziker di nuovo tra le braccia dell’ex, l’epica paparazzata riaccende le speranze dei fan | La foto inequivocabile

Veramente Michelle Hunziker è tornata tra le braccia del suo ex? Quella paparazzata ha fatto ben sperare i fan: la foto non lascia spazio a dubbi.

Michelle Hunziker è una di quelle conduttrici che potremmo definire come una sorta di “Re Mida”: tutto quello che tocca diventa oro. Lei è un portento ovunque vada, non importa poi se lo share non sempre da ragione a questa teoria, ma qualcuno che si fa una bella risata in sua compagnia lo troviamo sempre.

La nota conduttrice, però, non è soltanto lavoro, in quanto al primo posto nel suo cuore ci sono ovviamente le sue figlie, il suo nipotino e i suoi cagnetti, ai quali ama dare bacetti e coccole ogni volta che può, come rivela sui social.

I fan amano vederla nel ruolo di mamma, ma soprattutto in quello di super nonna, in quanto le foto del suo piccolo Bignè, come l’ha soprannominato da quando è nato, piacciono molto, anche se non lo ritraggono mai in volto.

Ad alimentare ancora di più la curiosità del suo grande pubblico in questi giorni, però, c’è una particolare foto nella quale si vede Michelle con il suo ex e molti sperano di rivederli insieme. Di chi staremo parlando?

Gli ex di Michelle Hunziker

Sono stati diversi gli amori di Michelle Hunziker con i quali si potrebbe presagire un ritorno di fiamma. Come possibili nomi ci potrebbero essere dunque Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi, Giovanni Angiolini e Alessandro Corollo.

Dalla lista togliamo invece Claudio Bisio, anche se all’epoca di Zelig la conduttrice si prese una piccola cotta per il collega, come rivelò tempo fa: “Mi sono invaghita della sua parte artistica e del suo charme. In quel momento ero single, lui molto sposato… sono sempre stata molto rispettosa degli uomini sposati e anche delle donne sposate, e quindi non mi sarei mai permessa…”, concludendo che tra loro non ci fu neanche “un bacetto“. E allora, di chi si tratta?

Un ritorno di fiamma inaspettato

Come rivelano da Diva e Donna, tra Michelle Hunziker e il suo ex marito Eros Ramazzotti potrebbe esserci un ritorno di fiamma, essendo che i due sono stati pizzicati molto affiatati al compleanno di lui. Com’è possibile vedere da quella foto, la conduttrice sarebbe stata avvistata addirittura seduta sulle ginocchia del famoso cantante.

Ovviamente questi sono solo rumors, in quanto né Michelle né Eros hanno ancora confermato o smentito nulla in merito. C’è da dire che i due nonni sono sempre stati molto in sintonia, per il bene di Aurora e del loro nipotino. Non si sa dunque se tra di loro ci sia del tenero o semplicemente una forte amicizia. Naturalmente, per i più nostalgici il pensiero che la Hunziker e Ramazzotti potessero tornare a essere una cosa sola li farebbe urlare a squarciagola: “Più bella cosa non c’è…”.