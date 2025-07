Michele Morrone, lo spietato due di picche a Belen: “Non cerco due tett* e un c*lo” | Il sarcastico benservito alla showgirl

Michele Morrone e le pesanti parole sulla showgirl Belen Rodriguez. Altro che flirt, tra i due ci sarebbe piuttosto un bel po’ di astio!

Ormai si sa, quando si tratta di far parlare di sé, Michele Morrone non si tira certamente indietro. L’attore è infatti particolarmente discusso dalle persone e le sue dichiarazioni hanno spesso fatto rabbrividire gli italiani. Dopo la sua intervista scandalosa con Francesca Fagnani e alcune passate relazioni finite male, Morrone è finito nuovamente sulla bocca di tutti.

Il motivo? Un video divenuto nuovamente virale sui social in cui dette il benservito anche all’argentina Belen Rodriguez.

Michele Morrone è un noto attore della nostra nazione, che ha dato il via alla sua carriera grazie al film 365 giorni. La sua bellezza e il suo carisma sono stati sicuramente un’ottima spinta per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e lo stesso Michele riconosce a pieno il suo potenziale. Tuttavia, spesso e volentieri, l’uomo è stato accusato di essere fin troppo sicuro di sé e di dover scendere piuttosto con i piedi per terra.

Ma a Morrone non interessa e anche difronte ad una delle donne più belle dello spettacolo italiano, lui riesce comunque ad aprire la sua coda da pavone e a darle un due di picche.

La gaffe di Michele Morrone che ha sconvolto gli italiani

Da poche settimane è uscito il suo nuovissimo film Maserati: The Brothers, dove ha recitato assieme ad importantissimi nomi di Hollywood come Jessica Alba, Anthony Hopkins, Andy Garcia e molti altri ancora. Nonostante però l’emozione di aver preso parte ad una pellicola così importante, sui social gli utenti hanno cominciato a parlare di qualcos’altro: una vecchia diretta di Michele in cui ci andò giù peso con Belen Rodriguez.

Inutile dire che le sue parole sono ancora oggi un fulmine a ciel sereno e in pochi potranno scordarsene così facilmente..

Le critiche alla showgirl argentina Belen Rodriguez

Durante una sua vecchia diretta Instagram (precisamente nel 2021), un utente chiese a Michele se si sarebbe mai fidanzato con la showgirl. A quel punto, senza troppi peli sulla lingua, l’attore rispose: “Allora, il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t*tte e un c*lo. Però chi sa..” Tuttavia, nonostante la bordata nei confronti della Rodriguez, voci di corridoio suggerirono che in realtà, in passato, i due ebbero davvero un flirt estivo e Chi pubblicò qualche loro foto assieme in barca.

Insomma, il due di picche di Morrone è reale oppure è solamente una sorta di ‘vendetta’ per essere stato lui il primo a riceverlo? Beh, questo probabilmente non lo sapremo mai!