Michele Morrone, dopo la figuraccia mondiale prende a pesci in faccia anche i fan: “Ecco un’altra instarincogli*nita”

Michele Morrone è finito nella bufera dopo le parole rilasciate e anche per il commento verso i fan. Ecco che cos’è successo.

Michele Morrone, classe 1990, è un attore italiano, conosciuto principalmente per il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico, distribuito da Netflix, 365 giorni, uscito nel 2020.

Questo primo film (facente parte della trilogia che include anche i due sequel, 365 giorni – Adesso, e Altri 365 giorni), ha avuto un forte successo, che gli ha regalato una repentina notorietà non solo come attore, ma anche come modello, essendo lui il volto di un noto brand.

Di recente, Michele è finito sotto i riflettori non per un altro suo film, quanto per le dichiarazioni rilasciate a Belve, da Francesca Fagnani. Dopo quel momento, è successo un po’ di tutto.

Vediamo insieme i passaggi fondamentali, che l’hanno infine portato a rispondere in malo modo anche ai fan, spaccando nettamente l’opinione pubblica.

Michele Morrone sotto i riflettori per le sue parole

Come dicevamo, Michele Morrone ha partecipato di recente a un’intervista graffiante, come solo Francesca Fagnani sa fare nel suo programma cult Belve. Qui l’attore si è lasciato andare a commenti che hanno generato scompiglio, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa, come la sua dichiarazione sul cinema italiano: “Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano. Non mi sono mai visto parte di un cinema circoscritto al territorio italiano…”.

Dopo queste parole e le varie risposte ricevute sui social, Morrone ha ribadito il concetto con un lungo post social, nel quale ha dichiarato: “NON mi sento parte di un cinema, quello ITALIANO, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’, che se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al centro sperimentale non sei nessuno…“.

La risposta di Michele sui social

Dopo l’intervista rilasciata a Belve, Michele Morrone è finito sotto i riflettori non solo per la sua critica pungente al cinema e ai colleghi italiani, ma soprattutto per la rispostaccia a questa follower, che non è passata inosservata.

Dopo quel lungo sfogo social postato su Instagram da Morrone, l’attore ha preferito cancellarlo dal proprio account e chiedere scusa: “Quello che ho scritto oggi sui social è frutto di un disagio, mio e di moltissimi altri artisti, che viene dall’amore profondo che ho per il mio lavoro e dalla grande voglia di farlo nel mio Paese…”. A far alzare ancora di più la temperatura sui social però, è stato quel commento di risposta lasciato dall’attore a una fan e alla sua educata disamina sulla vicenda (come vi abbiamo riportato qui in alto), alla quale ha risposto: “Ecco un’altra instarincogli*nita…“. Come finirà questa storia?