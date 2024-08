‘Mi spiace, ho altri progetti’: Signorini freddato in 2 minuti | Il campione dà forfait e rifiuta il GF

Alfonso Signorini freddato in pochissimi minuti dal campione. L’uomo ha rifiutato la richiesta di partecipazione al Grande Fratello.

A Settembre tornerà a farci compagnia il reality più atteso di tutti: il Grande Fratello. Anche quest’anno Alfonso Signorini sarà il timoniere della trasmissione e, già da tempo, si sta cercando di ipotizzare qualche possibile concorrente. In queste ore è divenuta virale un’indiscrezione in particolar modo: il conduttore avrebbe chiesto ad un noto campione di partecipare e avrebbe ricevuto un secco no come risposta!

Alfonso Signorini è sicuramente il maestro indiscusso di gossip, notizie da urlo e intrattenimento. Il conduttore sceglie sempre con attenzione i concorrenti di ogni edizione, in base alla loro personalità, storia e carattere. In queste settimane starà dunque decidendo chi chiamare per la prossima edizione del Grande Fratello.

Probabilmente vedremo qualche protagonista di Temptation Island o qualche personaggio televisivo in grado di creare dinamiche. Quello che però in pochi si sarebbero potuti immaginare, è che Signorini ha chiesto ad un famosissimo campione delle Olimpiadi la sua presenza all’interno del reality.

Ecco dunque di chi si tratta e qual è stata la risposta incredibile dello sportivo.

Chi avrebbe voluto Alfonso Signorini al GF

Tale indiscrezione è stata rilasciata da Amedeo Venza e, dopodiché, è stata resa nota anche Gossip e TV. Sembrerebbe che Signorini abbia insistito affinché il campione Thomas Ceccon fosse presente durante la nuova edizione del GF. Ceccon è il nuotatore che durante queste Olimpiadi 2024 è riuscito ad accaparrarsi la medaglia d’oro nei 100 dorso. Oltre ad essere un fenomeno della natura, il ragazzo è stato al centro dell’attenzione anche per il suo fisico e per la sua spiccata bellezza.

Ceccon è divenuto infatti virale in gran parte del mondo e, dopo alcune specifiche richieste, il nuotatore ha persino chiesto di non esser più sessualizzato. Ma qual è stata la sua risposta a Signorini?

La risposta di Thomas Ceccon

È assurdo pensare che Signorini potesse ricevere mai un sì come risposta da un giovane atleta che passa gran parte della sua vita in piscina per allenarsi. Sempre Amedeo Venza ha infatti detto che Thomas ha gentilmente rifiutato l’offerta ed è andato avanti. Inutile dire che nessuno ci avrebbe mai sperato, l’unico, forse, è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini.

D’altronde Ceccon è sicuramente un bellissimo e interessante ragazzo, ma non può certamente interrompere la sua carriera per passare mesi e mesi chiuso dentro la casa più spiata d’Italia!