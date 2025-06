“Mi sono sentito violentato”: Al Bano confessa il suo dolore più profondo, dopo tutti questi anni la ferita brucia ancora

Al Bano Carrisi e la confessione che ha emozionato profondamente l’Italia. Dopo tutti questi anni è ancora una ferita aperta…

In queste ore, Al Bano è finito al centro dell’attenzione dopo aver parlato a cuore aperto del suo dolore più profondo. Nonostante siano passati molti anni, infatti, l’uomo ha spiegato che si tratta di una ferita che brucia ancora.

Dopo essersi sentito abusato dal destino, il cantante non è più riuscito a togliersi dalla mente quella terribile sensazione vissuta.

Al Bano è senza ombra di dubbio una delle celebrità più seguite e amate della nostra Nazione. Oltre ad essere un cantante dal talento fulgido e internazionalmente riconosciuto, l’uomo è sempre riuscito ad arrivare al pubblico per la sua umanità. Durante una sua recente intervista per Belve, di Francesca Fagnani, Carrisi ha confessato qual è il suo dolore più profondo. Le sue parole sono poi immediatamente divenute virali sui social e, inutile dirlo, non sono mancati i messaggi di amore e supporto.

Ma cosa è accaduto ad Al Bano? E perché la sua dichiarazione è stata un duro colpo per tutti i telespettatori? Eccotelo spiegato.

La scomparsa della figlia Ylenia, un vuoto incolmabile

Tutti quanti ci ricorderemo di quando, nel 1993, la figlia di Al Bano, Ylenia, scomparve improvvisamente da New Orleans. La notizia sconvolse il mondo intero, e fu indubbiamente uno dei dolori più atroci per il cantante e la sua compagna dell’epoca, Romina. Nonostante siano passati più di 30 anni, Al Bano ha confessato ancora oggi di essere profondamente turbato per quella vicenda: “Ogni volta che ne parlo, giuro sui miei figli, è come aprire una ferita, una violenta ferita“.

Dopodiché, durante la sua intervista per Belve, il cantante ha raccontato come ha affrontato i primi giorni dalla sparizione.

Le sensazioni che Al Bano ha provato in quei giorni

Sempre a cuore aperto, Al Bano ha poi spiegato: “Sai, è stato l’unico momento dove io sono diventato un anticristo, un antidio, perché mi sono sentito violentato dalle quella forza superiore che è Dio“. Dopodiché, Carrisi ha narrato delle dure nottate vissute, in cui era necessario prendere il Lexotan per sopportare tutto quel dolore: “Erano quelle notti che non finivano mai, neanche durante la giornata“, ha aggiunto, ancora visibilmente turbato al solo ricordo.

Una pagina televisiva sicuramente molto emozionante, che ha mostrato ai telespettatori l’immensa profondità del cuore di Al Bano. Un cuore che, purtroppo, nel lontano 1993 ha perso per sempre un battito.