“Mi sono sentita in difetto”: l’ex gieffina getta la maschera e parla a cuore aperto | Ora è felice e in dolce attesa

L’ex gieffina si sfoga dopo mesi di lungo silenzio, raccontando di come si sia sentita in difetto. Ora però ha trovato la felicità.

Il Grande Fratello sta per tornare e i fan del reality hanno sicuramente già messo il countdown. Prima dell’inizio della trasmissione, un’ex gieffina si è sfogata a lungo e ha gettato la maschera, ammettendo di essersi sentita più e più volte fuori luogo. Inutile dire che le sue parole sono state un duro colpo e in pochi si sarebbero potuti immaginare la cosa.

Ma di chi si tratta? E cosa avrà pensato Alfonso Signorini di questa storia? Scopriamolo subito insieme.

Tra poche settimane tornerà a farci compagnia per diversi mesi il GF, la trasmissione in cui i concorrenti giocano e creano dinamiche molto interessanti. Protagonisti della scorsa edizione sono stati sicuramente Perla e Mirko. I due erano divenuti conosciuti grazie a Temptation Island, dal quale erano però usciti separati e con due rispettive nuove conoscenze. Dentro la casa più spiata d’Italia avevano poi riscoperto il loro amore, riuscendo a perdonarsi.

Nonostante i Perletti siano stati un sogno per molti telespettatori, qualche giorno fa hanno annunciato la loro rottura definitiva.

Le parole dell’ex gieffina

Chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione? Si vocifera già quale nome, ma ancora non si sa niente per certo. Sicuramente, al fianco di Alfonso Signorini, tornerà Rebecca Staffelli, la quale si occuperà della parte social. Prima di lei, a ricoprire questo ruolo, c’era la bellissima Giulia Salemi, la quale in passato aveva addirittura partecipato come concorrente. Durante una sua passata intervista per il Corriere della Sera, l’influencer aveva ammesso qualche lato negativo del mondo dello spettacolo e di come si è spesso sentita piccola e insicura.

Nonostante oggigiorno sia una donna matura, felice e in dolce attesa, la Salemi ha dovuto affrontare diverse difficoltà nel suo percorso.

Le parole di Giulia Salemi

Durante questa sua passata intervista, Giulia Salemi ammise: “Mi sono sentita in difetto. Ho passato dieci anni a cercare di farmi accettare, illusione dato che tanto non andavo mai bene: bella e frivola, nemmeno bella, inadeguata, leggerina.” Un duro periodo che la ragazza ammette di essere riuscita a superare grazie anche all’opportunità che Signorini le ha offerto con il Grande Fratello. La ragazza adesso è impegnata con il seguitissimo podcast ‘Non lo faccio per moda’ e, assieme al suo Pierpaolo, sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita.

Insomma, siamo tutti contenti che Giulia abbia finalmente riscoperto il suo essere donna e di sentirsi più sicura rispetto al passato!