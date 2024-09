“Mi metto il reggiseno solo quando…”: Ida Platano infiamma i fan, l’ammissione bollente fa cadere la mascella

Ida Platano rivela quando si mette il reggiseno: i fan sono rimasti senza parole, in quanto non si aspettavano una simile confessione.

Uomini e Donne è uno degli show Mediaset più amati e longevi di sempre, in quanto l’interesse del pubblico è sempre il medesimo dai tempi degli esordi. I fan sono affezionati ovviamente a Maria De Filippi e a tutto lo staff, tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri inclusi.

Ci sono sempre, poi, quei personaggi che entrano nel cuore dei telespettatori, e il pubblico e inizia a seguirli con costanza e affetto.

Per farvi qualche esempio, Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Ida Platano e altri ancora. Ovviamente, quando arriva la visibilità, arrivano puntualmente anche gli haters: la fama attira anche l’invidia, lo sappiamo.

Ed è proprio l’ex tronista del dating di Queen Mary a essere stata bersagliata da commenti veramente poco opportuni. Per questo motivo, Ida si è sentita in obbligo di rivelare un dettaglio in merito al suo reggiseno. Scopriamolo insieme.

Ida Platano e il ritorno a Uomini e Donne

Dobbiamo aprire una breve parentesi. Come ben saprete, l’inizio di questa nuova edizione di Uomini e Donne è slittata – in teoria – al 16 settembre ma c’è già chi parla di un ulteriore allungamento alla settimana dopo, dovuto probabilmente a problemi di palinsesto. Nel mentre, Maria De Filippi prosegue le registrazioni delle puntate, in modo da portarsi avanti per quando saranno poi trasmesse su Canale 5 sempre in fascia pomeridiana.

Tra i vari rumors, ce né uno riportato da ilsussidiario.net che farebbe ben sperare qualora venisse confermato. Dopo un primo rifiuto da parte di Ida Platano a tornare in qualità di tronista o dama del parterre, pare che la parrucchiera possa averci ripensato. A dar adito a tale voce è stato il silenzio del noto volto di Uomini e Donne in merito alla destinazione del viaggio che ha intrapreso, e per molti la meta sarebbero gli studios Mediaset. Sarà così?

Gli hater contro Ida e il suo “reggiseno”

Tornando a noi, per il momento dunque non sappiamo di preciso se l’ex volto di Uomini e Donne sarà protagonista anche in questa edizione del dating di Maria De Filippi– Quello che sappiamo invece è che, come sempre, Ida riesce a mettere al proprio posto gli haters, i quali non perdono occasione “per tormentarla”. Qualche giorno fa Ida Platano si è mostrata in tenuta sportiva, come raccontano da isaechia.it, e da li sono iniziati i commenti: “Copriti i cape**oli, povero figlio, chissà con che disagio cresce“, “Ma sei senza reggiseno, si nota”, “Ma perché sempre mezza nuda?”, e altro ancora.

Stufa di tutto ciò, la Platano con la solita ironia pungente che la contraddistingue ha risposto: “Adesso mi copro, vado a cucinare e si cena. Buona cena a tutti”. Per poi precisare: “Comunque io metto il reggiseno solo quando vado a dormire...”. Come sempre Ida 1, haters 0.