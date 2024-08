“Mi fate schifo”: l’ex vincitore di Amici sbotta senza mezze misure | Questa volta è stato toccato il fondo

L’ex vincitore di Amici è furioso e senza peli sulla lingua ha rivelato quello che pensa di questa situazione che sta vivendo. Hanno toccato il fondo e glielo comunica senza mezze misure.

Amici di Maria De Filippi è attualmente in pausa, alla fine segue le vacanze dei normali allievi dei vari complessi scolastici italiani ma da settembre una nuova classe entrerà nel cuore dei telespettatori come succede ormai da anni.

I fan l’hanno amato fin da quando si chiamava Fame e da quel momento non hanno più cambiato canale. Maria ha apportato diverse modifiche nel corso degli eppure l’interesse è sempre il medesimo per la scuola e per i prof, anche loro sostituiti strada facendo.

Non solo l’organizzazione, la conduttrice e gli insegnanti anche gli allievi sono attesi sempre con apprensione da una stagione all’altra. Inoltre abbiamo visto molti volti uscire dal talent diventare poi dei cantanti molto famosi. Ogni anno si fanno i pronostici su chi potrà essere il nuovo vip dell’anno.

Eppure uno di loro, che deve molto a Maria e alla possibilità che gli ha dato, non ha nascosto il suo disappunto per le critiche ricevute e senza mezze misure ha rivelato quello che prova verso quelle parole. Sveliamo che cos’è successo.

Il vincitore di Amici

Oltre al vincitore di cui vi parleremo a breve, sono molti i cantanti e ballerini passati per Amici che hanno potuto fare del loro sogno una professione a tutti gli effetti grazie a Maria De Filippi e alla possibilità che dà a tanti concorrenti, con il talent di Mediaset. Tra i vari nomi ricordiamo Alessandra Amoroso, Emma, Marco Carta, Giuseppe Giofrè, The Kolors, Irama e moltissimi altri.

Alcuni di loro sono diventati talmente famosi che si fa fatica a ricordare da dove hanno iniziato eppure sono partiti proprio da Amici, la cui prossima edizione dovrebbe partire a settembre con Maria sempre in prima fila e i vari insegnanti pronti ad accogliere i nuovi allievi, anche se su tre di loro, non ci sono certezze di ritorno. Ma ovviamente per conferme in merito dobbiamo aspettare direttamente le rivelazioni del talent.

Gli haters contro le gemelline

Siamo, purtroppo, abituati a leggere le cattiverie che gli haters, riversano contro tutti quelli che gli passato a tiro, non soltanto vip, anche se con loro diventano ancora più cattivi. Sono persone frustrate e invidiose che si nascondono dietro ad uno schermo del computer per tirare fuori il peggio di loro. Se rimaniamo scioccati da certi commenti lo siamo ancora di più quando si scagliano contro dei bimbi innocenti.

Ed è proprio per quei commenti orribili verso le gemelline, figlie di Veronica Peparini e l’ex vincitore di Amici, Andrea Mullers che il ballerino ha deciso di rispondere in questa maniera: “Continuate a dire down alle mie figlie, mi fate schifo…”, come riferito da gossip.it. Non saremo mai pronti nel vedere fino a che livelli può spingersi la cattiveria dell’essere umano.