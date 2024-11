“Mi fanno rabbia!”: Paola Perego senza freni, dopo il rifiuto totale scatta la ribellione | La scoperta è stata devastante, e ora lo racconta a tutti

Paola Perego si è raccontata senza filtri, dal rifiuto alla rabbia che gli generano alcune persone in questo frangente. Ecco che cosa ha rivelato.

Paola Perego è stata un’ex modella e attualmente è una conduttrice molto amata in Rai, dove, insieme a Simona Ventura tengono alto lo share con il loro, Citofonare Rai 2. L’esperienza, del resto, non le manca: basta leggere la sua biografia per capirlo.

La Perego è un portento in ogni cosa che fa, in quanto brilla non solo nel suo lavoro: anche a Ballando con le stelle si è fatta notare per la sua tenacia nel cercare di imparare le varie coreografie che le sono state proposte, anche se non faceva questo di professione.

Nella sua vita lavorativa ha ricevuto molte soddisfazioni, e anche nella sua vita privata. E nonostante i ciclici alti e bassi, ha infine trovato la sua felicità insieme ai suoi figli, avuti dal suo precedente matrimonio con Andrea Carnevale, e al suo attuale marito, Lucio Presta.

Questi alti e bassi li ha vissuti anche in un altro frangente, nel quale ha compiuto una scoperta devastante. Per questo ha deciso di raccontarsi, rivelando chi le fa profondamente rabbia. Ecco che cosa ha rivelato.

Paola Perego, la scoperta da shock

Paola Perego e Simona Ventura hanno molto in comune; per questo motivo sono molto amiche, oltre a essere colleghe. Entrambe amano il proprio lavoro e lo fanno in maniera impeccabile, anche se questo vuol dire andare in trasmissione con una paralisi al volto come SuperSimo o sorridendo dopo la diagnosi di cancro, come ha fatto Paoletta.

Qualche tempo fa, infatti, la Perego ha subito un grande shock dopo aver appreso di essere affetta da un tumore al rene che avrebbe potuto rivelarsi fatale, se non scoperto in tempo. Fortunatamente la conduttrice, effettuando check up regolari, ha potuto debellarlo, tornando così alla sua vita normale, ma rivoluzionando però il suo modo di affrontare la vita: “Il cancro è una sorta di spartiacque, ti fa vedere le cose in modo diverso, è come se prendessi coscienza della vulnerabilità, della fragilità della vita. Oggi ho voglia di viaggiare, di fare cose, di prendermi tempo per me…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Le parole della conduttrice

In una recente intervista a Vanity Fair, Paola Perego si è confessata senza pudori in merito a tutto quello che ha vissuto dopo la scoperta del tumore al rene. Ha raccontato di aver attraversato un periodo di rifiuto, seguito dalla rabbia e dalla paura per quello che sarebbe potuto succederle. In questa fase, la conduttrice ha sentito la necessità di raccontarlo a tutti, di dirlo ad alta voce, forse per esorcizzare tutta la paura che aveva in corpo.

Fortunatamente, grazie alla tempestività della diagnosi, la Perego oggi è guarita, ribadendo il concetto che fare prevenzione è importante. A questo proposito ha rivelato quale tipo di persone la fa molto arrabbiare: “Mi fanno rabbia quelli che dicono che non fanno le analisi perché non vogliono sapere. Cosa vuol dire? Non si guarisce da soli. Ritengo che nel 2024 sia un atteggiamento non accettabile…“, ricordando quanto alcune malattie possano oggi giorno essere curate, se si agisce in tempo.