“Mi faccio le vostre fidanzate”: Fabrizio Corona sbrocca di brutto, la bordata volgare inchioda il futuro papà | Lo ha detto davanti a tutti

Fabrizio Corona sbrocca davanti a tutti quanti. La bordata volgare del futuro papà ha lasciato tutti quando a bocca aperta.

Quando si tratta di gossip e chiacchiere, Fabrizio Corona è sempre in prima fila. In queste ore il paparazzo è tornato a far parlare di sé per una sua assurda reazione avvenuta in pubblico. Le parole volgari uscite dalla sua bocca lo hanno inchiodato, e in diversi si stanno domandando come abbia reagito la sua compagna Sara Barbieri.

Ecco però nel dettaglio che cosa è accaduto e perché il re dei gossip ha perso le staffe davanti a tutti.

Che Fabrizio Corona sia una bomba ad orologeria pronta ed esplodere ormai si sa. L’uomo non ha sicuramente peli sulla lingua per dire quello che pensa e, questo bisogna riconoscerglielo, non ha mai paura di farsi valere. E, dopo aver scontato i suoi anni di galera, Corona è tornato sotto ai riflettori con i suoi scoop e le sue indiscrezioni.

In queste ore il suo nome è apparso più volte sui social, a causa di un video divenuto immediatamente virale.

Cosa ha fatto alterare Fabrizio Corona

L’uomo si trovava in un noto locale di Montecatini Terme, invitato come ospite della serata. Non appena Fabrizio monta sul palco, però, il pubblico comincia a fischiare e ad urlare: “Scemo, scemo, scemo..” Il coretto continua per qualche secondo, quando ad un certo punto Corona perde le staffe e, con il microfono in mano, comincia a imprecare contro il gruppo di detrattori.

Le sue parole hanno fatto raggelare tutti quanti, e anche la sua compagna Sara Barbieri (in attesa del loro figlio) non deve esserne stata entusiasta.

Le offese pesanti al pubblico

Inizialmente il paparazzo urla al pubblico: “Facciamo così, al primo a cui sento dire ‘scemo’ scendo e gli faccio una faccia così di fronte a tutti”. Dopo aver dato fiato a questa minaccia, Corona però non si ferma e continua: “E poi magari mi faccio le vostre fidanzate che hanno 30 anni di meno e non hanno mai visto un uomo vero dal vivo”. A questo punto, dal video divenuto virale sui social, si può notare come Fabrizio posi il microfono e vada via, infastidito da quanto accaduto.

Una scena che ha sicuramente confermato come Fabrizio, delle volte, non riesca a resistere alle provocazioni!