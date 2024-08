“Mi correva dietro”: Maria Teresa Ruta nel mezzo di una disavventura | Il documento che le ha salvato la giornata

Maria Teresa Ruta e la sua disavventura vissuta in queste ore e condivisa sui social. Le immagini hanno divertito i fan.

Tutti quanti amiamo alla follia la mitica Maria Teresa Ruta. Grazie al suo sorriso sempre stampato sul volto, la donna è in grado di trasmettere felicità e serenità alle persone. In queste ore la donna ha condiviso sui social la sua incredibile disavventura. A salvarla è stata un documento miracoloso e la vicenda ha divertito tutti i fan che la seguono abitualmente online.

Ecco dunque che cosa è accaduto alla conduttrice televisiva e perché ha dovuto correre come una pazza per le vie della città!

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Maria Teresa Ruta: una famosa conduttrice e giornalista italiana che da anni ci accompagna all’interno del piccolo schermo. Divenuta conosciuta sulla Rai come soubrette di Signorine Grandi Firme, la donna ha poi decollato nel mondo dello spettacolo grazie anche a Domenica Sportiva, lo Zecchino d’Oro e Rai 2 Quelli che… il calcio.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, dentro la quale ha sempre parlato del suo bellissimo rapporto con la figlia Guendalina.

Il rapporto di Maria Teresa Ruta e sua figlia

Guendalina detta Guenda Goria è la bellissima figlia di Maria Teresa Ruta. Le due hanno un rapporto meraviglioso e sembrano sorelle. Recentemente la pianista si è sposata con Mirko Gancitano e hanno messo alla luce un bellissimo bambino di nome Noah. La Ruta è dunque diventata nonna e la notizia ha emozionato tutti i fan della famiglia. In queste ore, Maria Teresa ha condiviso sui social una disavventura vissuta per il nipote nato da poco.

La nonna era stata infatti incaricata di andare a fare la carta d’identità al piccolo e ha deciso di condividere la sua esperienza con i fan.

Il divertentissimo video su Instagram

Maria Teresa si è quindi fatta registrare in metropolitana, dove finge di dormire e sbadigliare con una musichetta divertente. L’immagine dopo la mostra invece intenta a correre in preda all’agitazione, per recarsi in un ufficio dove fare la prima carta d’identità del nipote: “Guenda ha fatto il primo volo per Parigi nascosta in un borsone perché non aveva il documento” scrive poi. Continua a correre in maniera buffa per l’ufficio, fino a quando non riesce finalmente ad ottenere il documento. Inutile dire che diversi fan sono scoppiati a ridere per le immagini in questione: “C’era Mirko che mi correva dietro!” Ha poi spiegato la conduttrice.

Insomma, Maria Teresa Ruta è sempre la stessa e la sua ironia non ci stancherà mai!