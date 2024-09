“Metterei il mio corpo sul fuoco”: Alice Campello si confessa dopo la separazione con Alvaro Morata | Ecco come stanno davvero le cose

L’assurda confessione di Alice Campello dopo la separazione con Alvaro Morata. I fan non se lo sarebbero mai potuti immaginare.

Nelle ultime settimane, l’influencer Alice Campello aveva annunciato sui social la sua separazione dal calciatore Alvaro Morata. I fan della coppia ne sono rimasti sbigottiti, e in pochi si sarebbero potuti immaginare una scelta simile. Dopo giorni e giorni di silenzio, la ragazza è tornata a parlare dell’ormai ex marito.

Ecco dunque le parole che sono immediatamente divenute virali sui social e che hanno lasciato poco all’immaginazione.

Alice e Alvaro erano sicuramente una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo. Lui un calciatore di successo, lei un’influencer con migliaia di followers: sembravano essere più innamorati che mai, eppure, qualche settimana fa, hanno annunciato sui social la loro separazione. La motivazione non è mai stata resa nota e l’unica cosa che entrambi hanno voluto sottolineare è che la causa non fosse una terza persona. Sembrerebbe dunque che il tradimento sia da escludere, ma sui social qualcuno si è accorto di un dettaglio interessante.

Qualcuno avrebbe infatti pensato che Alice avesse un amante, e che si trattasse di un noto personaggio dello spettacolo.

Alice Campello e l’ipotetico flirt con Andrea Iannone

Secondo alcuni, Alice Campello avrebbe avuto una relazione clandestina con il motociclista Andrea Iannone, attualmente impegnato con la cantante Elodie. Contattata dunque dal settimanale ‘Oggi’, la bellissima popstar ha deciso di interrompere qualsiasi rumors rispondendo con una semplice e coincisa risata. Ma perché erano circolate queste assurde voci di corridoio? La cosa è nata sui social, quando qualcuno si è accorto che al matrimonio di Diletta Leotta erano invitati sia Elodie e Andrea che Alice.

L’ex moglie del calciatore ha però voluto dire la sua, e smentire ogni assurdità circolata sul suo conto.

La risposta della ragazza sui social

Oltre quindi alla grassa risata di Elodie, anche Alice ha voluto sottolineare sui social di non aver mai avuto niente a che fare con Andrea e, addirittura, di non averlo mai neanche incontrato. Queste parole hanno però alimentato ulteriormente i sospetti, visto che i due erano entrambi al matrimonio della Leotta. Così Alice ha scritto: “Io so che persona sono e so che persona è Alvaro. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco sul fatto che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto”.

Insomma, l’ennesimo rumors circolato e poi smentito dai diretti interessati. Alice e Alvaro, nonostante si siano lasciati, si sono sempre portati fin troppo rispetto.