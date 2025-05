Mediaset nella bufera dopo le accuse furenti: “Mi sento violata” | Stracciato il contratto a u poche ore dalla diretta

Mediaset e la gaffe dopo l’esclusione improvvisa. Il taglio ha scatenato la furia dei telespettatori e della Vip. Altro che buon inizio!

In queste ore, Pier Silvio Berlusconi e l’azienda Mediaset sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? L’assurda esclusione improvvisa che ha scatenato le accuse furenti di una splendida modella.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore non si sta parlando d’altro sui social?

Quest’anno non deve essere stato dei migliori per Mediaset, visti gli ascolti fallimentari del Grande Fratello e di The Couple. Due reality che sono costati cari a Pier Silvio Berlusconi, mentre la Rai, al contrario, ha registrato numeri veramente interessanti. Eppure, oltre al danno, la beffa… E durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, è accaduta l’ennesima gaffe dell’azienda televisiva.

Sembrerebbe infatti che una concorrente sia stata esclusa a un passo dall’inizio della sua esperienza in Honduras, e pare non abbia preso affatto bene questa decisione.

L’esclusione decisa 24h prima

Quando qualche settimana fa era stato annunciato il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, era emerso anche il nome di Ibiza Altea. La bellissima modella di origini africane aveva addirittura scattato la foto – come da prassi – prima di volare direttamente in Honduras. Eppure, durante la prima puntata del reality la ragazza non ha fatto la sua comparsa, e la sua assenza non è passata inosservata al grande pubblico. Veronica Gentile si è poi giustificata, snocciolando una serie di ragioni avevano determinato questa decisione, senza però andare troppo sul dettaglio.

Dopodiché, la protagonista di questa assurda vicenda ha deciso di dare finalmente una personale versione per la sua assenza improvvisa.

Tutta la verità di Ibiza Altea

Come riportato da Ilmattino.it, Ibiza ha spiegato: “Ho scoperto che non avrei partecipato la sera prima della diretta, mentre mi trovavo in hotel in Honduras”. A detta della ragazza, tuttavia, la produzione non avrebbe mai pensato di farla partecipare realmente, facendole solamente sprecare il suo tempo. “Hanno venduto la mia immagine, facendo a tutti credere che c’ero fino a poche ore prima. Mi hanno fatto arrivare fin qua, 19 ore di volo… Mi sento violata” ha spiegato la modella, amareggiata.

Ibiza ha inoltre spiegato che l’unica apparente ragione per cui avrebbero deciso di scartarla sarebbe la sua presunta partecipazione al nuovo programma Too Hot To Handle che, tuttavia, non ha ancora confermato una data d’uscita ufficiale.